Με σκληρό τρόπο εκφράστηκε για τον πρωθυπουργό ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Την ώρα που δημοσιογράφοι τον πλησίασαν για δηλώσεις, σχετικά με την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Ανεστίδης σχολίασε τα μικρόφωνα, μιλώντας για ματσούκια που «θα χώσει στον κ… του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π…».

Μάλιστα, όταν κάποιοι παρατήρησαν ότι τα λόγια του θα μπορούσαν να μεταδοθούν, ο αγροσυνδικαλιστής απάντησε με έντονη χειρονομία, υπογραμμίζοντας ότι «ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν ήδη».

Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση συναδέλφων του αγροτοσυνδικαλιστή με τον πρωθυπουργό και είχαν γίνει οι ανακοινώσεις για τα επιπλέον μέτρα υπέρ για τον πρωτογενή τομέα.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε έντονη αίσθηση και σχολιασμό τόσο από τους δημοσιογράφους όσο και από τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και για το λόγο αυτό έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του με εισαγγελική εντολή. Μάλιστα, σήμερα παρέλαβε στο μπλόκο των Μαλγάρων τη διάταξη του εισαγγελέα για δέσμευση της περιουσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανεστίδης, ελέγχεται για παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, οι οποίες φέρονται να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 122.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αγροτεμάχια, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν εντοπιστεί ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων της κτηματογράφησης και της ιδιοκτησίας που δηλώθηκε. Οι αποκλίσεις αυτές αφορούν την περίοδο 2019–2024, κατά την οποία φέρονται να κατατέθηκαν οι επίμαχες δηλώσεις.

Όπως προκύπτει από την εισαγγελική απόφαση, για το έτος 2019 στην αίτηση του Ανεστίδη είχαν καταχωρηθεί 6 αγροτεμάχια, ενώ άλλα 6 απουσίαζαν. Το 2020 είχαν δηλωθεί 8 αγροτεμάχια και δεν είχαν καταχωρηθεί 5.

Για το 2021 δηλώθηκαν 6, με 4 να λείπουν, ενώ το 2022 είχαν καταχωρηθεί 5 και δεν είχαν δηλωθεί 7. Το 2023 καταχωρήθηκαν 7 αγροτεμάχια και απουσίαζαν άλλα 7, ενώ σε μία ακόμη χρήση καταγράφηκαν 6 αγροτεμάχια και έλειπαν ισάριθμα.

Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικά μέσα, ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι «σήμερα έφτασε το επίσημο έγγραφο», μετά την παράδοσή του από αστυνομικό στο μπλόκο των Μαλγάρων». Όπως σημείωσε, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «έχουν πλέον δεσμευτεί επίσημα οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί», προσθέτοντας ότι είχε προηγουμένως ενημερωθεί ανεπίσημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι και ότι, περίπου έναν μήνα αργότερα, έλαβε τον φάκελο που του παρέχει προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσει έφεση. Παράλληλα, ανέφερε πως η διάταξη του είχε ήδη κοινοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου, παρουσία του δικηγόρου του, εκφράζοντας απορία για το γεγονός ότι του επιδόθηκε εκ νέου.