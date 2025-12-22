Ο αγροτοσυνδικαλιστής της Βόρειας Ελλάδας Κώστας Ανεστίδης προχώρησε σε νέες δηλώσεις, απαντώντας στις πληροφορίες ότι ελέγχεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων. Το ύψος των επιδοτήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία, ξεπερνά τα 122.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας την περίοδο 2019-2024. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις καταγγελίες ως «λάσπη προς το πρόσωπό του».

«Βγάζουν ανακοίνωση, τρίτη-τέταρτη, υποτίθεται και λένε ότι “είναι εγκλωβισμένοι και οι λογαριασμοί του“. Δύο-τρεις ημέρες πριν είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω δεξιά αριστερά υποχρεώσεις που έχω τώρα. Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μας συμπαρασταθούν. Μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ. Από το χωριό μου, που με ξέρει το χωριό μου σαν κάλπικη δεκάρα, 32 χρόνια στα μπλόκα. Όλη αυτή η λάσπη λοιπόν. Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω.

Τα δεκαέξι αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα. Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;», λέει και δείχνοντας έγγραφα αναφέρει: «Έχω επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ημερομηνία 17/12. Αν τελικά ήμουν παράνομος και ήμουν υπό έλεγχο της ΑΑΔΕ, που επικαλούνται ότι θα υπάρξει κάθαρση και ήμουν λωποδύτης, πώς μου έβαλαν λεφτά στις 17 του μηνός;», ανέφερε ο κ. Ανεστίδης.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο αγροτοσυνδικαλιστής επανέλαβε ότι «δήλωσαν στην αρχή ότι πήρα αυτά τα χρήματα – τα καταχράστηκα δηλαδή – μετά έκαναν δεύτερη δήλωση ότι ελέγχομαι, ψάχνω να δω πού ελέγχομαι και δεν ελέγχομαι πουθενά».

«Αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί μου, πώς έβγαλα χρήματα χθες βράδυ;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας: «Όλο αυτό αφορά μια δήλωση καλλιέργειας που κάνω εδώ και 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά τα χωράφια μου, είναι ιδιόκτητα όλα και έχω ένα ενοικιαζόμενο». Ο κ. Ανεστίδης σημείωσε ακόμη: «Οι άλλοι κάνουν πολλά περισσότερα, γιατί δεν βγαίνουμε. Μας έκανε ο Μητσοτάκης να διπλασιάσουμε τις καλλιέργειες και κάποιοι τα παρατάνε τα χωράφια. Φέτος θα τα παρατήσουμε όλοι. Εγώ έτυχε να έχω ιδιόκτητα».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής συνέχισε λέγοντας: «Δήλωσαν στην αρχή ότι πήρα αυτά τα χρήματα – τα καταχράστηκα δηλαδή – μετά έκαναν δεύτερη δήλωση ότι ελέγχομαι, ψάχνω να δω πού ελέγχομαι και δεν ελέγχομαι πουθενά. Μετά είπαν ότι έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου. Πάω να βγάλω χρήματα από τον λογαριασμό μου να δω τι γίνεται. Χθες το βράδυ μετά τις 8 έκανα ανάληψη 600 ευρώ, μετά λίγο πριν τις 10 κάνω μεταφορά σε άλλο λογαριασμό μου 6.000 ευρώ.

Θα αναγκαστώ να βγάλω τα λεφτά μου και να τα πετάω σε κανένα χαντάκι με αυτά που μου κάνουν. Εάν ήμουν λωποδύτης και ήμουν υπό έλεγχο, δεν θα μου έβαζαν επιστροφή ΕΦΚ στις 17/12. Εγώ τις επιδοτήσεις τις έχω πάρει όλες επειδή είμαι καθαρός. Δεν υπάρχει κανένα πάγωμα. Σήμερα θα πάω στην ΑΑΔΕ. Αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί μου, πώς έβγαλα χρήματα χθες βράδυ;»

«Την ίδια στιγμή με έπαιρναν τηλέφωνο από το Μαξίμου να γίνω δικλείδα να κανονίσω συνάντηση και μετά μου στέλνουν αυτό εδώ το μανιφέστο. Οι άνθρωποι είναι τρελοί για δέσιμο», πρόσθεσε ο Κώστας Ανεστίδης.