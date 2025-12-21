Στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση φερόμενων ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων, βρίσκεται σύμφωνα με το protothema.gr, o αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης του μπλόκου των Μαλγάρων.

Κατά το δημοσίευμα, όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019 έως και 2024. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Κατά τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

O Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για φέτος νέα αίτηση, στην οποία δήλωσε 17 αγροτεμάχια. «Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ταυτίζεται με αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη και για τα οποία έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσης» καταλήγει το άρθρο.