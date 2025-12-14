Στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγούνται, αυτή την ώρα, οι δεκαέξι συλληφθέντες από την Κρήτη, για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μπορούν, όπως εχουν το δικαίωμα, να ζητήσουν προθεσμία για να ενημερωθούν από τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τη υπεράσπισή τους.

Μέσα στην εβδομάδα θα απολογηθούν και για τον καθένα ξεχωριστά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφαίνονται για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αποφασίζοντας αν πόσοι και ποιοι από τους κατηγορουμένους κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι.

Να σημειωθεί ότι νωρίς το πρωί, οδηγήθηκαν στην εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι αναχώρησαν αργά χθες το βράδυ από το μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν συνοδεία οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ στο λιμάνι. Η ειδική «κλούβα» που τους μετέφερε μπήκε σε πλοίο της γραμμής το οποίο έφτασε στον Πειραιά. Από εκεί, απευθείας κινήθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.