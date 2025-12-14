Στην εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα οδηγήθηκαν μετά την μεταγωγή τους στον Πειραιά, οι 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη.

Η εισαγγελική λειτουργός θα απαγγείλει σε βάρος τους κατηγορίες που αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας.

Η άφιξη των συλληφθέντων

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.Όλοι, όπως έχουν δικαίωμα, μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να ενημερωθούν από τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τη υπεράσπισή τους.

Μέσα στην εβδομάδα θα απολογηθούν και για τον καθένα ξεχωριστά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφαίνονται για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αποφασίζοντας αν πόσοι και ποιοι από τους κατηγορουμένους κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι.