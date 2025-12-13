Ένα ασύδοτο πάρτι «μαϊμού» επιδοτήσεων. Χρυσές λίρες, ράβδοι χρυσού και 1,7 εκατομμύρια ευρώ εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σε σπίτια στην Κρήτη μελών της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης φέρεται να είχε βάλει στο κόλπο τουλάχιστον άλλα τρία μέλη της οικογένειά του.

Το 2016, το ίδιο πρόσωπο που σήμερα φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος, πριν από μερικά χρόνια κατακεραύνωνε βουλευτή επειδή επιτήδειοι εισέπρατταν παρανόμως επιδοτήσεις.

Ο 47χρονος, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, προσφάτως επαινούσε την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης για όσα καρπώνονται οι επαγγελματίες του κλάδου, ενώ το 2020, σε περίοδο έντονων σεναρίων για ανασχηματισμό, πρωτοστατούσε στην εκστρατεία υπέρ της παραμονής του Μάκη Βορίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Προειδοποιούσε μάλιστα ανοιχτά για αγροτικό «πόλεμο» αν ο υπουργός απομακρυνόταν.

Η ΝΔ ωστόσο υποστηρίζει ότι ο εμπλεκόμενος ήταν ανενεργό μέλος του κόμματος και πλέον έχει διαγραφεί.

Το ίδιο πρόσωπο είχε ενεργό ρόλο στις επεισοδιακές κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης στην Αθήνα το 2016 και το 2017.

Ο «πράσινος» κουμπάρος

Κομβικό ρόλο στη δομή της οργάνωσης φέρεται ότι επίσης είχαν ο λογιστής Ηρακλείου και μέλος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Λαμπράκης, με τη δικηγόρο σύζυγό του, Χρυσάνθη Κουτάντου, τους οποίους έχει παντρέψει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ήδη το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη διαγραφή του.

Νέο «λαβράκι» από τις τηλεφωνικές συνομιλίες

Από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του επονομαζόμενου «Φραπέ», Γιώργου Ξυλόυρη, που παρακολουθείτο στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψαν στοιχεία και για άλλες, πιθανές εγκληματικές πράξεις, όπως είναι η παράνομη εισαγωγή εργατών γης, όπου ακούγεται το όνομα του κ. Χιλετζάκη.

– «Φραπές»: Ο Μύρος με τον Για… έχουνε κάμει, με τον Γιαν… έχουνε κάμει την ιστορία με τον πρέσβη. Ο Μύρος πρέπει να έχει πάρει τώρα πεντακοσάρι στην πάρτη του.

– Αντιδήμαρχος: Ποιον πρέσβη;

– «Φραπές»: Απ’ τα ονόματα που δίνει των αλλοδαπών. Αυτοί φέρνουν αλλοδαπούς ρε με την ΕΘ.Ε.Α.Σ.

– Αντιδήμαρχος: Μμμ.

Οι Αρχές, στις εφόδους σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ακόμη και οχήματα των εμπλεκομένων, βρήκαν 35.000 ευρώ, πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

«Δεν το γνώριζα»

Ένας από τους κατηγορούμενους, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.

«Ούτε 0,50 € δεν έχω πάρει. Εγώ δεν το γνώριζα, εάν κάποιος έχει πάρει επιδότηση, κάποιος την έχει κάνει εν αγνοία μου ή έχουν κάνει καμιά απάτη. Ποτέ μου δεν έχω κάνει χαρτιά για επιδότηση. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος. Ελιές έχω, αλλά ποτέ μου δεν έχω πάρει επιδότηση. Κατηγορούμενος δηλαδή είμαι;».

﻿</p><p>

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τρόπος δράσης του κυκλώματος ήταν:

– Υπέβαλαν στα ΚΥΔ ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ (συνολικά έγιναν 143 από το 2019 έως το 2025).

– Δήλωναν «μαϊμού» αγροτεμάχια, ακόμη και νεκρών, συχνά με κοινούς εκμισθωτές, αλλά και ζωικό κεφάλαιο που δεν υπήρχε.

– Ενέτασσαν στο Ε9 απομακρυσμένες εκτάσεις που φρόντιζαν να διαγράφουν σε σύντομο χρόνο.

– 11 τραπεζικοί λογαριασμοί ανήκαν στους ίδιους, όχι στους δήθεν αιτούμενους.