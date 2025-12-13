Σε νέες συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης που θησαύριζε μέσω απάτης. Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος αρχηγός και αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης, μέλη της οικογένειάς του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, αγρότες και δικηγόροι.

Πρόκειται για τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση που εντοπίζεται να εμπλέκεται σε απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το παράνομο όφελος φτάνει τα 1,7 έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν νέες συλλήψεις, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψευδείς δηλώσεις και άλλα αδικήματα. Η δικογραφία θα μεταφερθεί την Κυριακή στην εισαγγελία Ηρακλείου, ενώ το βράδυ του Σαββάτου οι συλληφθέντες αναμένεται να μετακινηθούν με πλοίο προς τον Πειραιά. Την ερχόμενη Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, καθώς την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στον χώρο των αγροτών επικρατεί αναστάτωση, καθώς η εξέλιξη ήρθε λίγες μέρες μετά από διήμερη συνάντηση εκπροσώπων τους. Το πρόσωπο που αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση θεωρείται ένα από τα πιο προβεβλημένα τοπικά αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται εξελίξεις, καθώς η λίστα των 42 εμπλεκόμενων πιθανώς να φέρει νέες συλλήψεις.

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης Μύρωνας Χιλετζάκης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει «πόλεμος» μεταξύ των δύο κομμάτων.

Τη σχέση του διευθυντή της ΕΑΣ Ηρακλείου με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκάλυψε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής απηύθυνε την τοποθέτησή του προς τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία είχε αναφερθεί νωρίτερα στις συλλήψεις στην Κρήτη. Η κ. Αποστολάκη είχε επισημάνει ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης, μέλος της ΝΔ». Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του κ. Λαζαρίδη, ο οποίος θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση για το θέμα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Λίγες ώρες αργότερα, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, απέστειλε επιστολή στην ΕΔΕΚΑΠ ζητώντας την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη. Ο τελευταίος είχε διαγραφεί από το Κίνημα Αλλαγής το 2019, επί προεδρίας Φώφης Γεννηματά, αλλά επανήλθε στο κόμμα μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ανέβασε τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τις αποκαλύψεις. «Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, αναφερόμενος στον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη.

Στο «μικροσκόπιο» οικονομικές ροές και δικαιολογητικά

Το εύρος της υπόθεσης αποκαλύπτει σημαντικές διαστάσεις, καθώς εκτός από τους δεκαπέντε συλληφθέντες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 42 εμπλεκόμενοι, γεγονός που δείχνει το μέγεθος του κυκλώματος. Οι Αρχές εξετάζουν αναλυτικά τις οικονομικές ροές και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για την έγκριση των επιδοτήσεων.

Παράλληλα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνονταν και εκταμιεύονταν οι επίμαχες επιδοτήσεις. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη χαρτογράφηση του μηχανισμού, τον προσδιορισμό των ευθυνών και την ανάκτηση των παράνομων ποσών.

Κατεπείγουσα έρευνα για τον «Φραπέ»

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ». Η έρευνα ξεκίνησε μετά την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, παρότι δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή, η εισαγγελία αντέδρασε άμεσα, διατάσσοντας τη διενέργεια κατεπείγουσας ποινικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται εάν ο Γιώργος Ξυλούρης, με την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, έχει διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, η προκαταρκτική εξέταση φέρει χαρακτήρα κατεπείγοντος. Αν προκύψουν ενδείξεις τέλεσης του ερευνώμενου αδικήματος, θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη.

Σύμφωνα με το νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, και στοιχειοθετείται το αδίκημα, τότε θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψης του.