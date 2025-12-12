Δεκαπέντε συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε το πρωί η Οικονομική Αστυνομία στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 42 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να αποκόμισε παράνομα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025.

Μεταξύ των προσαχθέντων περιλαμβάνονται λογιστές, ένας δικηγόρος, αγρότες, καθώς και ένας αγροτοσυνδικαλιστής που φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο στο κύκλωμα.

Στέλεχος της ΝΔ ο φερόμενος αρχηγός

Ως επικεφαλής της οργάνωσης εμφανίζεται το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος φέρεται να είχε εισπράξει εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής είχε έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος, ενώ συχνά εμφανίζεται σε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός και ο πρώην Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής ψευδών δηλώσεων, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του. Οι επιδοτήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών καλύπτουν την περίοδο από το 2019 έως σήμερα. Το συνολικό ποσό που φέρεται να έχουν λάβει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται σε περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Τα 200 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης έχει δραστηριοποιηθεί έντονα στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη και είναι πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Στο παρελθόν είχε αναφερθεί δημόσια σε περιστατικό κατά το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ του είχε πιστώσει 201 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκείνος ανέμενε πληρωμή άμεσων ενισχύσεων ύψους μόλις 180 ευρώ. Τότε είχε δηλώσει ότι δεν πίστεψε πως τα χρήματα του ανήκαν και ενημέρωσε τον Οργανισμό για το λάθος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες συλλήψεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.