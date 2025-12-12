Σε εξέλιξη είναι από σήμερα το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Κρήτης, για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι 15 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίς το πρωί μετατράπηκαν σε συλλήψεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης του Ελληνικού FBI στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης και το κέντρο του Ηρακλείου, που αφορά την είσπραξη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Aνάμεσά τους είναι λογιστές, δικηγόρος, κάποιοι αγρότες καθώς και ένας πρόεδρος συνεταιρισμού, συνδικαλιστής, που φέρεται να είναι και το αρχηγικό μέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός, αγροτοσυνδικαλιστής είχε βάλει στο κόλπο και μέλη της οικογενειάς του ενώ να λάμβανε επιδοτήσεις και η πεθερά του.

Οι 15 συλληφθέντες μάλιστα είχαν κανει και φέτος δήλωση για να πάρουν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνοντας ακόμα και χωράφια πεθαμένων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Συνολικά κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, οι οποίοι έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Αλληλοκατηγορίες Μ. Λαζαρίδη και Μ. Αποστολάκη για προσαγωγή στελεχών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην Κρήτη

Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, Γ. Λαμπράκης, ο οποίος «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», προέβη ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις, Μ. Λαζαρίδης.

Νωρίτερα, και πριν αρχίσει η σημερινή εξέταση των βουλευτών Εμμ. Χνάρη και Χρ. Μπουκώρου από την επιτροπή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην επιτροπή Μ. Αποστολάκη είχε αναφερθεί στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, λέγοντας πως «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κ. Λαζαρίδη, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «όπως ακριβώς έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια, ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστο λεπτών, διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό

«Εικοσιτέσσερις ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αναφορές Λαζαρίδη στην Εξεταστική ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης: « Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην «κάψει» τη γούνα τους.

Ποιον προστάτευσε με τη σιωπή του χθες ο κ. Ξυλούρης σε αυτήν την παρωδία ταινίας του Hollywood που εκτυλίχθηκε χθες στην Εξεταστική;

Ο Πρωθυπουργός παίζει κρυφτό αλλά οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές .

Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποπροσανατολίσει και να διαχειριστεί τη φθορά της, προσπαθεί να «κρύψει» τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και περιφέρει ως «τρόπαιο» τι;

Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο».