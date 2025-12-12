Από το πρωί της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε περιοχές της Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, αποσπώντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έπαιρναν επιδοτήσεις, μέσω παραπλανητικών στοιχείων, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα, ενώ οι έρευνες εστιάζονται σε Αρχάνες και Ηράκλειο.

Συνολικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορούνται 42 άτομα εκ των οποίων 15 είναι τα βασικά μέλη τα οποία αναμέμεται να συλληφθούν. Ανάμεσα τους βρίσκονται λογιστές, δικηγόροι και κάποιοι αγρότες, αλλά και ένας πρόεδρος συνεταιρισμού ,συνδικαλιστής που είναι και το αρχηγικό μέλος.

Ερευνάται το διάστημα από το 2019 μέχρι το 2025 με τα συνολικά χρήματα που έχουν λάβει να είναι 1.700.000 €.