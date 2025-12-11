Διπλό μήνυμα για το αγροτικό ζήτημα που ζορίζει την κυβέρνηση, προκαλώντας και εσωτερικούς κραδασμούς στη ΝΔ, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.

Στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών είπε ως μήνυμα προς τα μπλόκα ότι «είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι αγρότες για να γίνει η συνάντηση. Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματά τους. Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Αλλά λέμε όχι στην ασυδοσία και την ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Και απευθυνόμενος προφανώς και στους βουλευτές της ΝΔ τόνισε ότι «δεν είναι υπό συζήτηση» η απόφαση μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι και με προσωπική απόφαση Μητσοτάκη περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αν δεν γίνονταν αυτά δεν θα είχαμε πληρωμές. Τα δυο ενδεχόμενα ήταν ή πληρωμές όπως γίνονται τώρα, ή καθόλου πληρωμές». Το μήνυμα του Μαξίμου έρχεται στον απόηχο ενστάσεων από μερίδα της κοινοβουλευτικης ομαδας της ΝΔ, που αμφισβητεί τη σκοπιμότητα ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ανεξάρτητη αρχή – όπως καταγράφηκε και στη χθεσινή, έντονη συνεδρίαση στα γραφεία της ΝΔ (με το ένα τρίτο της γαλάζιας ΚΟ, τον υπουργό Κώστα Τσιάρα και τον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά).

«Περάσαμε σε μια νέα εποχή έτσι ώστε οι έντιμοι αγρότες να παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι την πίεση», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τους βουλευτές, πρόσθεσε ότι «πρέπει να τους σεβόμαστε, είναι οι εκπρόσωποι των πολιτών», σημειώνοντας ότι «είναι δύσκολο αυτό που συμβαίνει αλλά δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι».

Στην χθεσινή συζήτηση στην κομματική έδρα ήταν ενδεικτικές οι αναφορές μεταξύ άλλων του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη ότι «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί και στα τελωνεία πιάστηκαν επίορκοι τελωνειακοί, αλλά δεν κλείσαμε ούτε τις εφορίες, ούτε τα τελωνεία» και του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά ότι «οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».