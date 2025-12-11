Έκλεισαν την Αντιπεριφέρεια αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες στην Καβάλα, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και σταφύλια στην πόρτα του κεντρικού κτηρίου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ o Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης, είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως σήμερα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει επίσης ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, θα γίνει στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

