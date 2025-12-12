Συνεχίζονται και σήμερα οι αναταράξεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση. Μάλιστα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προχώρησαν στην καταγγελία ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης δέχθηκαν σειρά απειλητικών και υβριστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία, σύμφωνα με τον εισηγητή του κόμματος Μακάριο Λαζαρίδη, προέρχονται από άγνωστο αποστολέα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης εξέφρασε την ελπίδα να μην σχετίζονται με την Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με στελέχη της ΝΔ, τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί «συνιστούν ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής». Τα ίδια στελέχη έλεγαν ότι εάν συμβεί κάτι σε βουλευτή της ΝΔ «η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως την Ζωή Κωνσταντοπούλου», χρεώνοντας στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας τοξικότητα.

Οι βουλευτές που πήραν τα μέιλ διαμηνύουν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε θεσμικό και νομικό μέσο.

Αλληλοκατηγορίες Μ. Λαζαρίδη και Μ. Αποστολάκη για προσαγωγή στελεχών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην Κρήτη

Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, Γ. Λαμπράκης, ο οποίος «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», προέβη ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις, Μ. Λαζαρίδης.

Νωρίτερα, και πριν αρχίσει η σημερινή εξέταση των βουλευτών Εμμ. Χνάρη και Χρ. Μπουκώρου από την επιτροπή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην επιτροπή Μ. Αποστολάκη είχε αναφερθεί στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, λέγοντας πως «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κ. Λαζαρίδη, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «όπως ακριβώς έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια, ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστο λεπτών, διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

Θέμα «αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς» της Ζ. Κωνσταντοπούλου – «Με αποκάλεσε γυμνοσάλιαγκα»

Την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, θα ζητήσει ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Α. Νικολακόπουλος. Όπως είπε, θα θέσει το θέμα στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με αφορμή «τις συνεχείς διακοπές» της κ. Κωνσταντοπούλου «σε όλους σχεδόν τους συναδέλφους».

Παράλληλα, χαρακτήρισε απαράδεκτες και καταδικαστέες τις συμπεριφορές της κ. Κωνσταντοπούλου, στις οποίες είχε αναφερθεί νωρίτερα ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης είχε μιλησει:

για «αήθη και σεξιστική» επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στην αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μ. Συρεγγέλα «λέγοντάς της, “σιγά να μη σκίσεις κανένα καλσόν”», ενώ στο κανάλι “Κόντρα” την κατηγόρησε ότι «συνδέεται με κακοποιά στοιχεία» κάτι που «προφανώς θα κληθεί να το αποδείξει στα ελληνικά δικαστήρια»,

για φραστική επίθεση «με απαράδεκτες εκφράσεις, για την δήθεν κακή συμπεριφορά» του βουλευτή της ΝΔ, Φ. Φόρτωμα αλλά και στον ίδιο, σε διάδρομο της Βουλής, «λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης»,

για αποστολή απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της ΝΔ. Μεταξύ των μηνυμάτων που ανέγνωσε ο κ. Λαζαρίδης είναι: «Ό,τι πει η ΝΔ, ξεφτίλα. Απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου κι εσύ να καλύψεις την εγκληματική οργάνωση της NΔ. Σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα, αλλά όχι στα λόγια, στην πράξη. Λαμόγιο» και σε άλλο e-mail: «Θα την σκοτώσει, θα της κόψει το λαρύγγι, κι εσύ την πρόταση της ΝΔ. Εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι, αληταρά».

για παρουσία συνεργατών της κ. Κωνσταντοπούλου έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή που «μας παρακολουθούν όταν βγαίνουμε έξω, τις συνομιλίες μας».

Είναι προφανές, κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης, ότι «θα πρέπει να δούμε συνολικά ως επιτροπή, την αντικοινοβουλευτική της συμπεριφορά, ούτως ώστε, αυτό το θέατρο του παραλόγου, το οποίο ζούμε όλες αυτές τις ημέρες, να τελειώσει κάποια στιγμή, και δεν πρόκειται να δεχτούμε ξανά εκφράσεις όπως “γκάνγκστερ” που αποκάλεσε τον κ. Κτιστάκη και τον κ. Φόρτωμα».

«Ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, είναι και κόκκινος»

Για απαράδεκτα και καταδικαστέα γεγονότα μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Φ. Φόρτωμας, που πρόσθεσε ότι «ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, είναι και κόκκινος».

Ζητώντας τον λόγο, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, είπε ότι το κύριο θέμα είναι «ότι ο μάρτυρας Ξυλούρης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, απείλησε την κα Κωνσταντοπούλου ότι θα την σκοτώσει».

«Και δεν υπήρξε η ευαισθησία να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, για να προαχθεί ο μάρτυρας στον εισαγγελέα» είπε ο κ. Καζαμίας. Κατήγγειλε επίσης ότι υπήρξαν φραστικές επιθέσεις, που έχει δεχθεί ο ίδιος και η κα Κωνσταντοπούλου. «Έχετε χάσει την αίσθηση της δικαιοσύνης», πρόσθεσε. Ο κ. Λαζαρίδης χρησιμοποιεί προσβλητικές εκφράσεις σε βάρος μου «και μετά παραπονιέται σαν μικρό παιδί».

Πρόσθεσε ότι τίποτα μεμπτό δεν ειπώθηκε στον κ. Φόρτωμα, ότι δεν είχε σεξιστικό περιεχόμενο η φράση προς την κα Συρεγγέλα. Σεξιστική ήταν η φράση του κ. Κυριαζίδη στην κ. Κωνσταντοπούλου, συμπλήρωσε.

Τέλος, για τα μηνύματα προς βουλευτές της ΝΔ, είπε ότι λαμβάνουμε κι εμείς μηνύματα αλλά «δεν τα συνδέουμε με τη ΝΔ, απαραίτητα». «Είναι απαράδεκτα αλλά δεν έχουν καμία σχέση με εμάς», είπε ο κ. Καζαμίας, καλώντας τον κ. Φόρτωμα να πάρει πίσω τα περί “κόκκινου φασισμού”.