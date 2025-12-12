Ο μάρτυρας, Γιώργος Ξυλούρης, ή αλλιώς «φραπές», κατέθετε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδιαδικασία ήταν θυελλώδης και με πάρα πολλές εντάσεις.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, αν είναι κουμπάροι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει ενώ για το ποιες είναι οι σχέσεις του με τον πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Λάμπρο Αντωνακόπουλο ανέφερε ότι καθόλου δεν τον ξέρει. «Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία αυτή και να αυτοενοχοποιηθώ για πράγματα που δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω, θέλω να το καταλάβατε. Το τι ξέρω ή δεν ξέρω, τι συμβαίνει, θα το καταθέσω στον δικαστή ή στον εισαγγελέα όταν με καλέσουν μαζί με όλα τα στοιχεία», σημείωσε. Αναλυτικά ο διάλογος για την κουμπαριά με τον Μητσοτάκη: Κωνσταντοπούλου: Γιατί θέλατε να σκοτώσετε την Τυχεροπούλου; Ξυλούρης: Δεν απαντώ στην ερώτηση. Κωνσταντοπούλου: Τον Πιτστιλή τον έχετε συναντήσει; Ξυλούρης: Ποτέ. Κωνσταντοπούλου: Οι διάλογοι που λέτε ότι πήγατε στον Πιτστιλή και σας κοίταγε στις τσέπες; Ξυλούρης: Η συνομιλία δεν είναι δική μου. Κωνσταντοπούλου: Ποιοι πήραν το κινητό σας και μιλούσαν; Ξυλούρης: Δεν ξέρω Κωνσταντοπούλου: Τον Χατζηδάκη τον ξέρετε; Ξυλούρης: Καμία σχέση Κωνσταντοπούλου: Τον Μητσοτάκη πότε τον είδατε τελευταία φορά; Ξυλούρης: Το 2017 όταν τον συνάντησα. Κωνσταντοπούλου: Την κουμπαριά την θυμηθήκατε; Ξυλούρης: Δεν έχω κουμπαριά. Κωνσταντοπούλου: Η Ντόρα ψέματα λέει δηλαδή ότι ο πατέρας της βάφτισε κάποιον από την οικογένειά σας; Ξυλούρης: Πάντρεψε, δεν βάφτισε. Κωνσταντοπούλου: Άρα υπάρχει η κουμπαριά. Ποιον πάντρεψε; Ξυλούρης: Να πάτε να μάθετε, να ρωτήσετε; Κωνσταντοπούλου: Λέτε για κουμπαριά στις συνομιλίες, ποια είναι αυτή; Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής. «Το δικαίωμα της σιωπής» και η άρνηση να απαντήσει για την κουμπαριά με τον πρωθυπουργό Επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής» ο Γιώργος Ξυλούρης, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα (γνωστός ως Φραπέ), δεν απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που του έθεσαν βουλευτές- μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί σε ορισμένα ζητήματα. Ο κ. Ξυλούρης διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευτέρη Ζερβό, αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο της υπουργικής θητείας του Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ υποστήριξε ότι πολλές από τις συνομιλίες του που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις επισυνδέσεις, δεν είναι αληθινές και ανέφερε ότι έχει κινηθεί νομικά εναντίον της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Κωνσταντοπούλου για «Φραπέ»: Ούρλιαζε ότι θα με σκοτώσει

Το απόγευμα της Τρίτης επικράτησε ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά αρχικά τη σύλληψή του «Φραπέ» επειδή επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή χωρίς να είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος και στη συνέχεια να λέει ότι ο Γιώργος Ξυλούρης φώναζε ότι «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θα με βάλει αυτή φυλακή» για την ίδια, όπως της μετέφεραν συνεργάτες της, την ώρα της διακοπής των εργασιών για δέκα λεπτά.

Αρχικά, με απόφαση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής ο «Φραπές» αποχώρησε από την αίθουσα καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εξέτασής του, αλλά μετά από διαμαρτυρίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου επέστρεψε. Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να συλληφθεί ο μάρτυρας για ψευδή κατάθεση επειδή επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή χωρίς να είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος.

«Δεν θα με τρομοκρατήσει κανένας Φραπές», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη αν την απείλησε κατά τη διακοπή και εκείνος δεν απάντησε.

«Πληρούνται οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας για τη σύλληψη του μάρτυρα», «αν εγώ δεν είχα αντιδράσει, θα τον είχατε αφήσει να φύγει», είπε, απευθυνόμενη προς την πλειοψηφία της Εξεταστικής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατόπιν κατήγγειλε ότι ο «Φραπές» φώναζε ότι «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θα με βάλει αυτή φυλακή» για την ίδια, όπως της μετέφεραν συνεργάτες της, την ώρα της διακοπής. «Αισθάνεται την ανεσάρα που εσείς του δώσατε να εκτοξεύει αυτές τις απειλές», είπε προς την πλειοψηφία της Εξεταστικής (ΝΔ), «τον προστατεύανε αστυνομικοί της Βουλής», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου όταν το ρώτησε αν είπε κάτι τέτοιο.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής της ΝΔ, δήλωσε ότι: «Η Επιτροπή μας δεν έχει την εξουσία να διατάξει τη σύλληψη οποιουδήποτε μάρτυρα». «Να καθαρογραφούν άμεσα τα πρακτικά και να σταλούν στον αρμόδιο εισαγγελέα», είπε.

Ψεύτικες οι περισσότερες συνομιλίες» στις επισυνδέσεις υποστήριξε ο Γιώργος Ξυλούης

«Ψεύτικες» χαρακτήρισε, σειρά συνομιλιών, που φέρεται να είχε στις επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο παραγωγός Γ. Ξυλούρης στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Διαμάντως Μανωλάκου για συνομιλία του με τον γγ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο, στην οποία φέρεται να του ζητά να σβήσει και δικά του ποσά, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί αχρεωστήτως καταβληθένα, ο κ. Ξυλούρης είπε: «Δεν ξέρω τι μου λέτε… είναι ψεύτικη η συνομιλία». Παράλληλα, και με αφορμή την ερώτηση της κυρίας Μανωλάκου εάν επέστρεψε τα 800 χιλιάδες ευρώ από επιδοτήσεις, όπως καταγράφεται να λέει στις συνομιλίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο μάρτυρας ρώτησε εάν υπάρχει σχετικό έγγραφο, και εκτίμησε ότι η βουλευτής του ΚΚΕ τον καθιστά ύποπτο, βάσει της δικογραφίας.

Σε επόμενη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, εάν θεωρεί εαυτόν ύποπτο, ο κ. Ξυλούρης είπε: με έχετε ήδη καταδικάσει και με ρωτάτε εάν είμαι ύποπτος; Επανέλαβε μάλιστα ότι δεν ξέρει τη δικογραφία, αλλά οι «περισσότερες» συνομιλίες είναι «ψεύτικες». Όσο για τη συνομιλία που φέρεται να είχε με τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λ.Ζερβό, είπε «Ρωτήστε τον, εάν μιλιούμαστε ποτέ». Ήταν κάποιος από την παρέα, που πήρε το τηλέφωνό μου και μίλησε, υποστήριξε ο κ. Ξυλούρης. Όσο για την συνάντηση που λέγεται ότι είχε με τον κ.. Πιτσιλή της ΑΑΔΕ είπε ότι δεν συνέβη.

Ερωτηθείς από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Μπούμπα είπε ότι ποτέ δεν υπήρξε συνομιλία του, για να «φύγει» η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Πόπη Παπανδρέου, ενώ, για την αντιπαράθεσή του με την ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, είπε ότι αυτή ξεκίνησε, όταν μετέφερε αιτήματα 48 παραγωγών για τα ΑΦΜ τους, που δεν «ετράβηξε» η μηχανογράφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και πήγε να βρει λύση στον υπουργό ΑΑΤ, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, και την κυρία Τυχεροπούλου «κι εκεί αρχίσαν τα παιχνίδια». Στο τέλος «πληρωθήκαν όλοι εκτός το δικό μου» είπε ο κ. Ξυλούρης, που σημείωσε ότι τα υπόλοιπα θα τα πει στον εισαγγελέα.

Με αφορμή ερώτηση του βουλευτή της ΚΟ ”Νίκη”, Γιώργου Ρούντα, γιατί δεν είχε προσέλθει την πρώτη φορά που κλήθηκε από την επιτροπή, είπε «καλύτερα να ερχόμουν μετά από 10 μέρες. Θα ήταν καλύτερα».

Πώς απέκτησε Porsche ο γιος του «Φραπέ»

Επίσης τo θέμα της απόκτησης της Porsche από τον γιο του «Φραπέ» απασχόλησε την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ . Σε επίμονες ερωτήσεις για το τι δουλειά κάνει ο γιος του, ο μάρτυρας απάντησε ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας αλλά δεν ξέρει με τι ασχολείται.

Ερωτηθείς σχετικά από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι την αγόρασε και δεν την έκλεψε.

Όταν τον ρώτησε πόσο την αγόρασε ο Γιώργος Ξυλούρης της απάντησε με την ερώτηση «λογίστρια είστε;» » και συμπλήρωσε «να κατεβάσεις το Πόθεν Έσχες του, να δεις τα τιμολόγια του».

Τέλος, στο πλαίσιο της εξέτασής της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε στον μάρτυρα ότι «θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, η οικογένεια Μητσοτάκη».

Πρόσκαιρη ένταση σημειώθηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέγνωσε φράσεις που φέρεται να είπε ο κ. Ξυλούρης στις απομαγνητοφωνήσεις, ότι θα «ξεκ..» την κυρίαα Παπανδρέου και ότι θα “γαμ..» τον ένα και τον άλλο, με τον πρόεδρο της επιτροπής Α. Νικολακόπουλο να λέει ότι μία (τέτοια) έκφραση δεν επιτρέπεται να λέγεται στην επιτροπή. «Τον προστατεύετε και έτσι. Τι υπάλληλος είστε κύριε Νικολακόπουλε» αντέδρασε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της επιτροπής να λέει: «Δεν με αγγίζει κάτι από αυτά που λέτε. Απαξιώ να σας απαντήσω».

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Γ. Ξυλούρη – Για περιφρόνηση της διαδικασίας της Εξεταστικής

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της». «Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Τέλος, τονίζουν ότι «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν ερωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ:

* Γιατί επισκεπτόταν τόσο συχνά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υπό ποια ιδιότητα είχε τέτοια πρόσβαση στα πολιτικά πρόσωπα που κατονομάζει.

* Ποια ακριβώς είναι η σχέση του με τον πρώην Υπουργό Μ. Βορίδη, τον κ. Αυγενάκη αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και την οικογένεια του.

* Πόσο συχνά έβλεπε τον «Μάκη» για ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ, χρόνια μετά την απομάκρυνση του κ. Βορίδη από το ΥΠΑΑΤ και ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μετά το 2021 ουδέποτε ασχολήθηκε με ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης

* Τι είδους σχέση ήταν αυτή που είχε με τον Υπουργό ΑΑΤ κ. Αυγενάκη ο οποίος τον έβαζε να κάνει μήνυση σε υπαλλήλους του ΟΠΚΕΠΕ.

* Ποιος του έκλεινε ραντεβού με τον πρόεδρο της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή, προκειμένου να ρυθμίσει σοβαρή φορολογική του εκκρεμότητα, για τον οποίο πρόεδρο της ΑΑΔΕ ο κ. Ξυλούρης έλεγε ότι «τον κοιτούσε στις τσέπες»…

* Για ποιο λόγο εμφανίζεται και πώς τολμά να ζητά την παρέμβαση υπουργών για την αλλαγή της («να ξεκωλώσουμε» όπως αναφέρει στις επισυνδέσεις) Ευρωπαίας Εισαγγελέως Παπανδρέου και από πού αντλεί αυτήν τη δύναμη ως εν δυνάμει ελεγχόμενος.

* Πώς είχε πρόσβαση σε Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, Διοικήσεις του ΟΠΚΕΠΕ και διευθυντές των γραφείων των Υπουργών προκειμένου να «καθαρίζει» τα ζητήματά του.

* Πώς ζητούσε από Πρόεδρο οργανισμού πιστοποίησης να «κάνει τα στραβά μάτια» ώστε να πληρωθεί χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις με την χαρακτηριστική φράση «ίντα θες για να λαδώσεις την σαλάτα».

* Πώς μπορούσε και είχε πρόσβαση σε δεσμευμένα ΑΦΜ και σε λίστες πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ που έστελνε στην Τράπεζα ο τεχνικός σύμβουλος.

* Τι έχει συμβεί με την διαχείριση της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) στην οποία είναι πρόεδρος, για την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές δεν μπόρεσαν να διατυπώσουν ελεγχτική γνώμη και προκύπτουν οφειλές του προς την κοινοπραξία ύψους πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

* Με ποια ιδιότητα μπορούσε να συνομιλεί με τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Γενικούς Γραμματείς δίνοντας εντολή και ζητώντας να σταματήσουν οι έλεγχοι.

* Από που αντλεί την ισχύ να λέει ότι «αν δεν του ξεμπλοκάρουν ΑΦΜ θα τους σκοτώσει όλους».

* Που βρήκε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

«Ο κ. Ξυλούρης επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει ποια είναι η πραγματική του σχέση με κορυφαία στελέχη της ΝΔ και της Κυβέρνησης. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια. Η σιωπή του είναι ακόμη μια πράξη που έρχεται να προστεθεί στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες ζητούν απαντήσεις για να μάθουν επιτέλους τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ξυλούρης και οι συνήγοροί του εντός της επιτροπής, φρόντισαν να τον προστατευόσουν και να τον διευκολύνουν ώστε αυτές οι απαντήσεις να μη δοθούν» καταλήγει η άτυπη ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Σε ρόλο συνηγόρου του “Φραπέ” ο εισηγητής της ΝΔ»

«Με τις ”πλάτες” της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Γιώργος Ξυλούρης εξευτελίζει και απαξιώνει την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του.

«Ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, δίνει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οδηγίες στον μάρτυρα, ενώ από την αρχή φρόντισε να διευκρινίσει ότι ο κ. Ξυλούρης μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, καθώς στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφεται ως ”εγκέφαλος” της εγκληματικής οργάνωσης με φόντο τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσέθεσαν:

«Στη συνέχεια, σε ένα ακόμα επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού για να καλύψει την άθλια μεθόδευσή της, η ΝΔ ”ιαρρέει” ότι ”στέλνει τον Ξυλούρη στον εισαγγελέα”. Τελικά, οφείλει η κυβερνητική πλειοψηφία να απαντήσει: ο κ. Ξυλούρης είναι ύποπτος και άρα έχει το δικαίωμα στη σιωπή ή παρανομεί και άρα πρέπει να ”σταλούν τα πρακτικά άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω”, όπως λένε οι πηγές της ΝΔ. Φάσκουν και αντιφάσκουν για να συγκαλύψουν το ”αλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Ξυλούρης επικαλείται το ”δικαίωμα στη σιωπή”, όπως έχει συνεννοηθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά το αποποιείται όποτε ο ίδιος το επιλέγει. Εμπαίζει τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και απαξιώνει την ανάγκη του αγροτικού κόσμου για απαντήσεις σχετικά με τη λεηλασία των κοινοτικών πόρων από τους ”Φραπέδες” και τους ”Χασάπηδες” της ΝΔ».

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε ερώτηση του εισηγητή τους Βασίλη Κόκκαλη, «σχετικά με τη μήνυση κατά της Τυχεροπούλου, ο κ. Ξυλούρης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι του έδωσε κατεύθυνση ο Αυγενάκης, λέγοντάς του ”να του πάει τα χαρτιά να τα δουν οι νομικοί του υπουργείου, να μεριμνήσουν”».

«Παράλληλα, ο κ. Ξυλούρης ισχυρίστηκε ότι κάποιος άλλος μιλούσε από το τηλέφωνό του με τον κ. Ζερβό με τον οποίο, όπως υποστήριξε, ”δεν έχουν καθόλου σχέσεις”. Ενώ θεώρησε φυσιολογικό τον αριθμό των ζώων (πάνω από 70.000) στο χωριό του, τις Στέρνες, το οποίο δεν ξεπερνάει τους 500 κατοίκους.

Σε ερώτηση του Β. Κόκκαλη σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτει, ο κ. Ξυλούρης υποστήριξε ότι διαθέτει 1.800 ζώα και ότι από το 2004 δηλώνει πάνω-κάτω τον ίδιο αριθμό των ζώων. Σύμφωνα ωστόσο με καταγγελία, έχει ”αυξήσει” τα κεφάλια των ζώων της ευρύτερης οικογένειάς του από 4.885 το 2014 σε 54.681 έως το 2023» ανέφεραν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξαν:

«Όσο και να ”σιωπά” ο κ. Ξυλούρης, η εικόνα μιλάει από μόνη της: η σημερινή του εικόνα στην Εξεταστική Επιτροπή είναι η πραγματική εικόνα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης των σκανδάλων και του πλιάτσικου. Της κυβέρνησης που έχει βγάλει σήμερα τους παραγωγούς μας στα μπλόκα της αγανάκτησης και της οργής, αλλά και του αγώνα για αξιοπρέπεια και επιβίωση».