To θέμα της απόκτησης της Porsche από τον γιο του «Φραπέ» απασχόλησε την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε επίμονες ερωτήσεις για το τι δουλειά κάνει ο γιος του, ο μάρτυρας απάντησε ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας αλλά δεν ξέρει με τι ασχολείται.

Ερωτηθείς σχετικά από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι την αγόρασε και δεν την έκλεψε.

Όταν τον ρώτησε πόσο την αγόρασε ο Γιώργος Ξυλούρης της απάντησε με την ερώτηση «λογίστρια είστε;» » και συμπλήρωσε «να κατεβάσεις το Πόθεν Έσχες του, να δεις τα τιμολόγια του».