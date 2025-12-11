Λίγο μετά μετά τις 10:30 προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης. Ο επονομαζόμενος «Φραπές» επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει σε καμιά ερώτηση.

Όταν ο Πρόεδρος τον ρώτησε γιατί δεν προσήλθε στην Επιτροπή την πρώτη φορά, ο ίδιος προσκόμισε ένα έγγραφο – ήταν ένα πολυσέλιδο υπόμνημα – και ζήτησε το λόγο για ένα λεπτό.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγώ και η οικογένειά μου σαν τον χειρότερο εγκληματία. Δεν έχω μάθει γιατί κατηγορούμαι. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει κανένα ευρώ παράνομα. Έχω υποστεί εξευτελισμό και ρετσινιά». Τότε είπε ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει σε κανένα ερώτημα.

Για την κλήση που έλαβε να καταθέσει στην επιτροπή είπε: «Σέβομαι απόλυτα τον καθένα από σας και τα θεσμικό σας ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβιβαστικό της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση». «Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα, και στο υπόμνημα μου σας ανέλυσα, χωρίς να έχω την γνώση να σας τα εξηγήσω εγώ, γι’ αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής, και δεν θα απαντήσω σε καμιά ερώτηση σας» ανέφερε απευθυνόμενος στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Ξυλούρης τόνισε: «Η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας. Αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Παρακαλώ να το σεβαστείτε».

Σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Α. Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο κ. Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή». Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε: «Δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θέλουν οι συνάδελφοί σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δε γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο κ. Ξυλούρης είπε ότι «δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτκή, είτε Ευρωπαίος είναι είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη φορά που είχε κληθεί στην Επιτροπή, είχε επικαλεστεί πρόβλημα και το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο, ο Γιώργος Ξυλούρης που ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές για τις επιδοτήσεις που έχει λάβει, δεν είναι, μέχρι στιγμής, κατηγορούμενος. «Θα πάω στην Εξεταστική, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα τρέχουν πολλοί», είχε δηλώσει την 1 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους λογαριασμούς του βρέθηκαν 2,5 εκατ. ευρώ για παρατυπίες σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις των αγροτών και τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία είναι στην κατοχή του.

Ο «Φραπές» δεν είχε παραστεί στη Επιτροπή στις 21/11 επικαλούμενος άγνοια για τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η μη εμφάνισή του είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Στην αρχή της Εξεταστικής, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης σήκωσε κηδειόχαρτο που έγραφε: «Κηδεία πρωτογενής τομέας. Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι. Συγγενείς: Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας. Τέκνα: Κάθε Έλληνας πολίτης».