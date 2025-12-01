«Στις 11 Δεκεμβρίου, 9 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!», ανέφερε σε φιλικό του πρόδωπο ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκάλυψε το Open.

Ο Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης») διεμήνυσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά όποιου υπαινίσσεται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ειδικότερα, ανέφερε: «Επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα, ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατομ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης κλήθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική της Βουλής στις 11 Δεκέμβρη. Η Επιτροπή κάλεσε τον «Φραπέ» για δεύτερη φορά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εάν για δεύτερη φορά αρνηθεί να εμφανιστεί για να καταθέσει, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα και δεν αποκλείεται να ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή του.