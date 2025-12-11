«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της». «Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Τέλος, τονίζουν ότι «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».