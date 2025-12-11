Στο κόκκινο η ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρχικά ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη, που βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε, αλλά και γιατί ο ίδιος φέρεται να έλεγε να απείλησε την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Κων: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.

Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Κων: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρεου. Απαντήστε.

Ξυλ: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Κων: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Νικ: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Κων: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.

Νικ: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.

Ξυλ: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

(…)

Κων: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;

Ξυλ: Του γιου μου είναι.

Κων: Πού τη βρήκε;

Ξυλ: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε

Κων: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

Ξυλ: Γιατί, λογίστρια είσαι;

Κων: Ποια είναι η ασχολία του;

Ξυλ: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

(…)

Κων: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;

Ξυλ: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι

Κων: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;

Ξυλ: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο

Κων: Τι επιχείρηση;

Ξυλ: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης. Του 2015.

Κων: Τότε που η χώρα πεινούσε

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά τη σύλληψή του επειδή επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή χωρίς να είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος

Στη συνέχεια με απόφαση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής ο «Φραπές» αποχώρησε από την αίθουσα καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εξέτασής του, αλλά μετά από διαμαρτυρίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου επέστρεψε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζητά να συλληφθεί ο μάρτυρας για ψευδή κατάθεση επειδή επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή χωρίς να είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος.

Στη συνέχεια θα συζητηθεί το εάν θα πάρει παράταση η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής και υποβολής του πορίσματός της.

Κωνσταντοπούλου: Βγαίνοντας ο «Φραπές» ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο «Φραπές» φώναζε ότι «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θα με βάλει αυτή φυλακή» για την ίδια, όπως της μετέφεραν συνεργάτες της, την ώρα της διακοπής.

«Αισθάνεται την ανεσάρα που εσείς του δώσατε να εκτοξεύει αυτές τις απειλές», είπε προς την πλειοψηφία της Εξεταστικής (ΝΔ), «τον προστατεύανε αστυνομικοί της Βουλής», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου όταν το ρώτησε αν είπε κάτι τέτοιο.