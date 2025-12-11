Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας και πρωταγωνιστής του «γαλάζιου» σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», επέλεξε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής κατά την παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του.

Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ξυλούρης είχε προηγουμένως προαναγγείλει ότι θα προσκομίσει φακέλους και στοιχεία «με φορτωτή», ωστόσο, όπως σημειώνεται, εμφανίστηκε «προκλητικά ως θύμα». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η στάση του είναι αποτέλεσμα καθοδήγησης από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για παραβίαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του νόμου, επισημαίνοντας πως «η σιωπή είναι συνενοχή». Παράλληλα, καλεί την Εξεταστική Επιτροπή να διασφαλίσει το κύρος της και να παραπέμψει τον κ. Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι μεθοδεύσεις της ΝΔ και των «γαλάζιων κομματαρχών» δεν προκαλούν πλέον καμία έκπληξη, ενώ υπενθυμίζει προηγούμενη υπόθεση που αφορά τον κ. Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις της ΝΔ πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Όπως υπογραμμίζεται, τέτοιες πρακτικές «γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο» και προκαλούν την οργή των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ότι ο «θεσμικός κατήφορος» με στόχο τη συγκάλυψη φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.