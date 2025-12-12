Οι συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν η αφορμή για έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Μέσα στην συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ονομάτισε έναν από τους συλληφθέντες: «Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε, έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, «σηκώνοντας» και την σχετική φωτογραφία από το μυστήριο.

Πηγές από τη ΝΔ ανέφεραν πως ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου -και οι δύο, από το 2021, έχουν υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητας του Ανδρουλάκη για την ηγεσία του κόμματος. «Η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για “ηθική” και “κάθαρση”, δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση. Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά;», σχολίαζαν από την Πειραιώς.

«Αναστολή της ιδιότητας του μέλους» για τον Λαμπράκη

Λίγες ώρες αργότερα, ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη (ο οποίος είχε διαγραφεί από το Κίνημα Αλλαγής το 2019, επί προεδρίας Φώφης Γεννηματά, αλλά είχε επανέλθει στις τάξεις του κόμματος μετά την εκλογή Ανδρουλάκη), ενώ το ΠΑΣΟΚ σήκωσε τους τόνους απέναντι στη ΝΔ: «Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος είναι επίσης εντός των συλληφθέντων.

«Η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει: ποιόν προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης; Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική. Ό,τι και να κάνει η Κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της», επεσήμανε ο Τσουκαλάς.