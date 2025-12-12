Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή τόσο τη χθεσινή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», όσο και τις 15 συλλήψεις στην Κρήτη από την Οικονομική Αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις.

Έντονη ήταν η αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στην αναφορά της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και αγροτοσυνδικαλιστής μέλος της ΝΔ. Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε πως στο κόμμα του τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται άμεσα με διαγραφή.

«Από τις συλλήψεις αποδεικνύεται ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε όμως η κυρία Αποστολάκη ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι μέλος της ΝΔ. Μεταξύ όμως αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγός του. Θα τον διαγράψει; Θα παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης, επιδεικνύοντας φωτογραφία στα μέλη της Επιτροπής.

Απαντώντας, η κυρία Αποστολάκη επισήμανε ότι «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής εμείς».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «χθες προστάτευσε και υπέθαλψε τον Γιώργο Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή» και άφησε αιχμές κατά του κ. Λαζαρίδη, σημειώνοντας πως τη συνεδρίαση προεδρεύει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

«Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», αντέδρασε ο κ. Λαζαρίδης, καταθέτοντας στην Εξεταστική «τη φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κ. Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί και περιμένουμε να μας απαντήσει δημόσια».

Λίγο αργότερα, ο εισηγητής της ΝΔ επανήλθε στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ παραδέχεται εμμέσως την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

«Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα», δήλωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Πρόσθεσε πως «όχι μόνο είναι κουμπάροι, αλλά και οι δύο έχουν συνυπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

Παρέμβαση Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρενέβη στη συζήτηση εξαπολύοντας πυρά τόσο κατά της ΝΔ όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφερε, «η ΝΔ συνεχίζει να προστατεύει και να υποθάλπει έναν εγκληματία, τον Γ. Ξυλούρη, ο οποίος απείλησε και την ίδια ότι θα της στρίψει το λαρύγγι και θα τη σκοτώσει». Παράλληλα, επέκρινε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Λυπάμαι που επιλέγετε να σύρεστε σε βεντέτα με τις κουμπαριές, την ώρα που κάνετε χατίρια στη ΝΔ, αρνούμενοι να συμπράξετε με την αντιπολίτευση για σύλληψη του “Φραπέ”».

Στην επίθεση απάντησε η κυρία Αποστολάκη, υπογραμμίζοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ασκεί τα καθήκοντά του δεν εξαρτάται από την αποδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δίνουμε μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο σκάνδαλο».