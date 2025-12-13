Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο 37χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή του στην κύρια υπόθεση.

Ο 37χρονος φέρεται να συνελήφθη κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, η οποία σχετιζόταν με την πιθανή συμμετοχή της συζύγου του στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των υπολοίπων συλληφθέντων, οι εντολείς τους αναμένουν την απόφαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου σχετικά με την αρμοδιότητα της υπόθεσης. Πιθανότερη εξέλιξη θεωρείται η μεταγωγή τους στην Αθήνα, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.