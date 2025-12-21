Διαψεύδει τα δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση στο πρόσωπό του στοχεύει το ίδιο το αγροτικό κίνημα, ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής των αγροτών, Κώστας Ανεστίδης.

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» είπε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Δημήτρη Τσικρικά, ο κ. Ανεστίδης δεν τελεί υπό κανέναν έλεγχο, ενώ ούτε το ΑΦΜ του, ούτε οι τραπεζικοί του λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί. Ο ίδιος σημειώνει, ότι έλαβε κανονικά τις επιδοτήσεις που δικαιούται τις τελευταίες ημέρες.

«Σήμερα το μεσημέρι κατά τις 2:15 πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Πρωτού 2-3 μέρες, πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις που δικαιούμαι» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το δημοσίευμα είναι ανυπόγραφο και περιέχει ανακρίβειες. Ο αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε, ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει και θα υπερασπιστεί δημόσια το όνομά του.

«Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων θεωρεί υπεύθυνους για τη δυσφήμισή του. «Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τυχόν αποζημιώσεις που θα λάβει από τις μηνύσεις, θα διατεθούν σε πληγέντες κτηνοτρόφους. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως όλα τα εισοδήματά του είναι δηλωμένα στην εφορία και προέρχονται από ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο χωράφι.