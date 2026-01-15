Ο Κώστας Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής παρέλαβε στο μπλόκο των Μαλγάρων τη διάταξη του εισαγγελέα για δέσμευση της περιουσίας του. Ο κ. Ανεστίδης ενημερώθηκε επίσημα από την Οικονομική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανεστίδης, ελέγχεται για παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, οι οποίες φέρονται να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 122.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αγροτεμάχια, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν εντοπιστεί ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων της κτηματογράφησης και της ιδιοκτησίας που δηλώθηκε. Οι αποκλίσεις αυτές αφορούν την περίοδο 2019–2024, κατά την οποία φέρονται να κατατέθηκαν οι επίμαχες δηλώσεις.

Όπως προκύπτει από την εισαγγελική απόφαση, για το έτος 2019 στην αίτηση του Ανεστίδη είχαν καταχωρηθεί 6 αγροτεμάχια, ενώ άλλα 6 απουσίαζαν. Το 2020 είχαν δηλωθεί 8 αγροτεμάχια και δεν είχαν καταχωρηθεί 5.

Για το 2021 δηλώθηκαν 6, με 4 να λείπουν, ενώ το 2022 είχαν καταχωρηθεί 5 και δεν είχαν δηλωθεί 7. Το 2023 καταχωρήθηκαν 7 αγροτεμάχια και απουσίαζαν άλλα 7, ενώ σε μία ακόμη χρήση καταγράφηκαν 6 αγροτεμάχια και έλειπαν ισάριθμα.

Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικά μέσα, ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι «σήμερα έφτασε το επίσημο έγγραφο», μετά την παράδοσή του από αστυνομικό στο μπλόκο των Μαλγάρων». Όπως σημείωσε, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «έχουν πλέον δεσμευτεί επίσημα οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί», προσθέτοντας ότι είχε προηγουμένως ενημερωθεί ανεπίσημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι και ότι, περίπου έναν μήνα αργότερα, έλαβε τον φάκελο που του παρέχει προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσει έφεση. Παράλληλα, ανέφερε πως η διάταξη του είχε ήδη κοινοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου, παρουσία του δικηγόρου του, εκφράζοντας απορία για το γεγονός ότι του επιδόθηκε εκ νέου.