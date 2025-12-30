Ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, αποκάλυψε ότι ο βουλευτής της ΝΔ, Θεοφάνης Παππάς, που είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την αποπομπή Βάρα, του είχε περιγράψει πώς μπορούσε κάποιος να παίρνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να εξασκεί το επάγγελμα του αγρότη και χωρίς να παράγει.

Όσα στρέμματα δηλώσει…

Σύμφωνα με όσα είπε (OPEN) ο κ. Ανεστίδης βρέθηκε μαζί με τον κ. Παππά σε γάμο στη Χαλκιδική το καλοκαίρι του 2025.

«Ήμασταν καλεσμένοι τον Αύγουστο σε γάμο φιλικό στη Χαλκιδική, όπου ήταν και αξιόλογα πρόσωπα από την περιοχή. Ήμασταν ένα πηγαδάκι 7-8 άτομα και το παράπονο ειπώθηκε επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο (σ.σ ΝΔ), ότι γίνονται ατασθαλίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ από δικαιώματα. Και σας λέω (απευθυνόμενος στον βουλευτή): “Κύριε Παππά, παίρνουν αλόγιστα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα και τα καλύπτουν;”. Και μου λέτε εσείς “Ναι, όποιος κάνει αίτηση και ανοίξει καινούριο ΑΦΜ στην εφορία δικαιολογεί και παίρνει δικαιώματα”. Και σας λέω “Όσα στρέμματα θέλει;” Και μου απαντάτε: “Όσα στρέμματα δηλώσει”».

Παραδέχτηκε τη συνομιλία ο Παππάς

Ο κ. Παππάς ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, οπότε παραιτήθηκε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε τη συνομιλία που είχε με τον κ. Ανεστίδη και είπε ότι αυτή ήταν η «περιγραφή του προβλήματος» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρήματα που δινόταν για επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Πρόσθεσε ότι όταν έγινε αυτή η συνάντηση, τον Αύγουστο του 2025, τα πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν γίνει γνωστά.

Τα προβλήματα αυτά με τις επιδοτήσεις υποστήριξε ο κ. Παππάς υπήρχαν ήδη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σταμάτησαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2022, καθώς το ίδιο το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έδινε δυνατότητα επιτήδειοι να εξαπατούν με ψεύτικες δηλώσεις.

«Δυστυχώς στο παρελθόν δινόταν δυνατότητα, από το 2017 μέχρι το 2022, το δικαίωμα να ενεργοποιούνται βοσκοτόπια χωρίς ζώα, από το εθνικό απόθεμα. Αυτό δεν είχε κανένα παραγωγικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάποιος, έχοντας μια έκταση, χωρίς να καλλιεργεί, χωρίς να παράγει, χωρίς να ταΐζει, χωρίς τίποτα, είχε το δικαίωμα να ενεργοποιήσει δικαιώματα», ανέφερε.

Ο κ. Παππάς προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα αν και ο ίδιος υπήρξε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα μία περίοδο που συνέβαιναν τέτοιες απάτες όπως είχε καταγγείλει και ο προκάτοχός του, Βάρρας, όπως και την εμπλοκή της ΝΔ στο σκάνδαλο.