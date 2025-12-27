Ο γέρος χρόνος φεύγει τώρα αλλά – για να το πούμε με τον στίχο από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς – δεν πάει η δική του η σειρά για την κυβέρνηση. Ο νέος έρχεται. Ομως, μαζί με τα δώρα τα οποία προσδοκά να της φέρει θα έρθουν και μερικές από τις κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μέσα στο 2025. Θα ξαναβρεθούν στην επικαιρότητα όσες δεν κατόρθωσε να διαχειριστεί με επιτυχία. Από τα Τέμπη μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ κι από την ακρίβεια έως τα εσωκομματικά της ΝΔ, τα μέτωπα που δεν θα κλείσουν την επόμενη χρονιά δυσκολεύουν αρκετά όποιον σχεδιασμό γίνεται για την επικοινωνιακή και δημοσκοπική της ανάταξη.

Τέμπη

Η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου. Οι ευθύνες θα αναζητούνται πλέον μέσα σε μια δικαστική αίθουσα. Κανείς, ωστόσο, δεν περιμένει πως τα αντισυστημικά κόμματα (τα οποία ήδη από το 2023 επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το αίτημα των συγγενών για απονομή δικαιοσύνης) θα αφήσουν οποιαδήποτε ευκαιρία προκύπτει από την ακροαματική διαδικασία να πάει χαμένη. Κάποια έχουν μπετονάρει την εκλογική τους βάση αναπαράγοντας θεωρίες συνωμοσίας κι άλλα έχουν εκτοξευτεί δημοσκοπικά χάρη στην καταγγελτική αντιπολίτευση (μια διαγώνια ματιά στις αυξομειώσεις των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας μέσα στο 2025 το επιβεβαιώνει). Η δε εμπειρία από την επίδραση που είχαν στα νούμερα της ΝΔ τα μεγάλα συλλαλητήρια για την επέτειο των δύο χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα δείχνει πως οι κίνδυνοι οι οποίοι ελλοχεύουν για την κυβέρνηση σε ένα δημόσιο διάλογο με τα Τέμπη ψηλά στην ατζέντα του είναι μεγάλοι. Μια πρώτη ιδέα των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει αυτή η δίκη τόσο στο ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης, όσο και στην κυβερνητική εικόνα, θα δοθεί από τις 9 Ιανουαρίου και μετά, όταν θα συνεχιστεί η άλλη για τα «χαμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ακρίβεια

Στην τελευταία έρευνα της Metron Analysis, σχεδόν 1 στους 2 (49%) πιστεύει ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση θα είναι χειρότερη του χρόνου, ενώ το 36% θεωρεί πως θα είναι καλύτερη. Ως κύριος λόγος της απαισιοδοξίας της κοινής γνώμης για το μέλλον αναγνωρίζεται η ακρίβεια. Το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών σύμφωνα με σχεδόν όλα τα γκάλοπ των τελευταίων ετών, δηλαδή. Στην ερώτηση «Τι σας ανησυχεί περισσότερο για το 2026;», που έθεσε στο δείγμα της την προηγούμενη εβδομάδα η Opinion Poll, 28,9% δήλωσε η «ακρίβεια» και 24,9% «η οικονομική μου κατάσταση / η οικονομική κατάσταση της χώρας», όταν όλες οι άλλες απαντήσεις συγκέντρωσαν μονοψήφια ποσοστά. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στις μετρήσεις δεν είναι ικανοποιημένη από τα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισής της. Η δυσαρέσκεια των πολιτών εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους ζωής αναγκάζει συχνά τους κυβερνώντες να λένε ον δε ρέκορντ πως η καταπολέμηση της ακρίβειας είναι η πρώτη τους προτεραιότητα –- ενώ οφ δε ρέκορντ παραδέχονται ότι πρόκειται για την κρισιμότερη μάχη του εκλογικού πολέμου. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν βρει τις αργυρές λόγχες για την κερδίσουν.

Αγροτικό

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μουτζούρωσε το μεταρρυθμιστικό προφίλ της κυβέρνησης περισσότερο απ’ όσο υπέθεταν στο Μαξίμου όταν έσκασε. Η αρχική υποτίμηση της ενδεχόμενης ζημιάς οδήγησε σε χειρισμούς οι οποίοι επιδείνωσαν την κυβερνητική θέση. Κι η διαχείριση αυτής της κρίσης έφερε ένα ρήγμα στις σχέσεις της ΝΔ με μια προνομιακή για εκείνη εκλογική κατηγορία, τους αγρότες. Η λάθος εκτίμηση του κλίματος που επικρατεί στα φετινά μπλόκα, όπου ανάμεσα στους σκληρότερους διαμαρτυρόμενους συγκαταλέγονται και γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές, είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του μετώπου. Ακόμη κι αν κατορθώσει η κυβέρνηση να το κλείσει (επιτυγχάνοντας την πολυπόθητη προσέλευση των αγροτών στον διάλογο), όμως, το πρόβλημα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη είναι μεγαλύτερο από τον αποκλεισμό των δρόμων. Πολλοί στην κυβερνώσα παράταξη προβλέπουν την απομάκρυνση ψηφοφόρων του αγροτικού κόσμου από τη ΝΔ και κάποιοι επιμένουν ότι αυτή των κτηνοτρόφων είναι μη αναστρέψιμη. Παρότι πανελλαδικά οι δύο αυτές επαγγελματικές ομάδες δεν αποτελούν σημαντικό από άποψη μεγέθους τμήμα του εκλογικού σώματος, στους αγροτικούς νομούς παραμένουν υπολογίσιμη δύναμη κι επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά κι άλλων κλάδων, αφού η οικονομία των εν λόγω περιοχών βασίζεται κυρίως στο αγροτικό εισόδημα.

Εσωκομματικά

Στην οικογενειακή φωτογραφία που έβγαλε η γαλάζια ΚΟ με τον αρχηγό της, μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μαξίμου, τα χαμόγελα ήταν πλατιά. Μεταξύ κρασιού και finger food δεν ακούστηκαν παράπονα ή γκρίνιες. Παρ’ όλ’ αυτά, η ατμόσφαιρά στην εορταστική μάζωξη της προηγούμενης εβδομάδας δεν αποτυπώνει με ακρίβεια την εσωκομματική κατάσταση. Πλέον, η νεοδημοκρατική κριτική στη νεοδημοκρατική κυβέρνηση δεν ακούγεται μόνο από τους καταγεγραμμένους ως διαφωνούντες (τις διάφορες συνθέσεις της ομάδας των 11). Ολοένα και περισσότεροι συμπολιτευόμενοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να υπογραμμίζουν σφάλματα ή παραλείψεις, όπως έδειξε η αντίδραση σχεδόν 90 εξ αυτών στην απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ ή οι βουλευτικές παρατηρήσεις στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δεδηλωμένη προφανώς δεν απειλείται αλλά τα εσωτερικά προβλήματα δεν φαίνεται πως θα λυθούν μόνο με τα new year’s resolutions που θα εκστομίσει ο Πρωθυπουργός στα προγραμματισμένα για τις αρχές του 2026 τραπεζώματα.