Μπορεί ο οίκος Fitch να αναβάθμισε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική οικονομία, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της και τη θετική προοπτική για μείωση του χρέους, την ίδια ώρα όμως τα ελληνικά νοικοκυριά γονατίζουν υπό το βάρος της ακρίβειας.

Η κάλυψη των βασικών αναγκών έχει γίνει καθημερινή μάχη, με το εισόδημα να μην επαρκεί για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης.

«Βραχνάς» η ακρίβεια

Με τις τιμές των προϊόντων σε συνεχή άνοδο και τους μισθούς καθηλωμένους, οι Έλληνες εργαζόμενοι δυσκολεύονται να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ακόμα και στα τρόφιμα, οι καταναλωτές αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να ανταποκριθούν σε άλλα πάγια έξοδα.

Μία τετραμελής οικογένεια ξοδεύει εβδομαδιαίως περίπου 80 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και 50 ευρώ στις λαϊκές αγορές, με τη μηνιαία δαπάνη για τρόφιμα να φτάνει τα 520 ευρώ.

Ωστόσο, τα έξοδα διαβίωσης δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Η στέγαση, το ενεργειακό κόστος και άλλα μηνιαία έξοδα εξανεμίζουν τον μέσο μισθό, που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει κατά μέσο όρο 1.700 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα άτομο χρειάζεται περισσότερα από 700 ευρώ για να ζήσει.

Στις λαϊκές αγορές, που κάποτε ήταν το καταφύγιο των πιο περιορισμένων προϋπολογισμών, οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές φρούτων και λαχανικών βάζουν «φωτιά» στις τσέπες των καταναλωτών.

Η ακρίβεια, που αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για μισθωτούς και συνταξιούχους, εξελίσσεται σε «Λερναία Ύδρα», εξανεμίζοντας το εισόδημα και δημιουργώντας συνθήκες φτώχειας ακόμα και για τα μεσαία στρώματα.