Σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη που αφορά το θέμα της ακρίβειας απάντησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν αυτορυθμίζεται η αγορά» ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι «δεν κάνετε τίποτα για να περιορίσετε την αισχροκέρδεια[…] οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούνε συνεχώς ψέμματα και προπαγάνδα[…] μονόδρομος η πολιτική αλλαγή».

«Πήρα την πρωτοβουλία για τη σημερινή ερώτηση γιατί η ελληνική κοινωνία έχει αγανακτήσει. Όλο ανακοινώνετε μέτρα τα οποία αποτυγχάνουν», είπε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης που ζήτησε από τον πρωθυπουργό να έρθει στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας.

«Η βαρύτητα της επιστολής στην φον ντερ Λάιεν είναι ανάλογη της σοβαρότητας των επιστολών του Ιησού που μοιράζει ο Βελόπουλος. Μας είπατε για μειώσεις προϊόντων με 2.000 κωδικούς, τα οποία δεν περιλαμβάνονται νωπά τρόφιμα αλλά καλούμπες για χαρταετό. Το καλάθι περιλαμβάνει καβουροδαγκάνες…» ανέφερε ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και απασχολεί όλα τα κράτη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του. Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια είναι η πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα, υπογράμμισε. Ξέροντας τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος θα το αντιμετωπίσουμε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη το συγκεκριμένο θέμα να μένει μακριά από fake news.

«Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στον χρόνο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η χώρα έχει παρόμοια πορεία με την Ευρώπη στην ακρίβεια. Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στον χρόνο, η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι, είπε ακόμα μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό τα 5,5 αυτά χρόνια από ό,τι η Ευρώπη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες υποκατηγορίες του γενικού δείκτη τιμών πράγματι τα πήγαμε χειρότερα από την Ευρώπη. Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό με την Ευρώπη, 38,9%. Παντού στην Ευρώπη, οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40% στα τρόφιμα. Στην πατρίδα μας 37,6%», σημείωσε

Βαφτίζετε το ψάρι κρέας αλλά εγώ δεν θα το κάνω αυτό, ανέφερε. «Να συμφωνήσουμε στα πραγματικά δεδομένα».

Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, αλλά αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να ξέρουμε πού είμαστε, τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων είναι πρωτίστως η απάντηση στο πρόβλημα.

« Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όπως την παρουσιάζετε»

Πρέπει να σταματήσει η καταστροφολογία κύριε Ανδρουλάκη, σίγουρα η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όπως την παρουσιάζετε, είπε ακόμα.

Μιλώντας για το μισθολογικό ανέφερε: «Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί πάνω από τον προϋπολογισμό. Το ίδιο και τα σώματα ασφαλείας. Οι συνταξιούχοι είδαν τις πρώτες αυξήσεις με την κυβέρνηση της ΝΔ».

«Η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών είναι 38 δισ. Αν πάρουμε υπόψιν την κατά κεφαλή κατανάλωση η Ελλάδα είναι 7η από το τέλος».

Μιλώντας για την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος τόνισε: «Υπάρχει μία παγκόσμια έξαρση στις τιμές του μοσχαριού, δεν θα το χρεωθεί η κυβέρνηση αυτό».

«Διατεθειμένος να μειώσω κι άλλο τη φορολογία στα ενοίκια»

Μιλώντας για τα ενοίκια σημείωσε ότι το πρόβλημα των ενοικίων είναι η άλλη όψη μιας οικονομίας που πηγαίνει καλά. «Αυτό που είναι καλό για τον ιδιοκτήτη είναι κακό για τον ενοικιαστή. Θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο στις 30 Νοεμβρίου. Αν δούμε μεγαλύτερη συμμόρφωση στις δηλώσεις ενοικίων είμαι διατεθειμένος να μειώσω κι άλλο τη φορολογία στα ενοίκια».

«Τι ακροβατικά είναι αυτά;»

Στη δευτερολόγιά του ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τις αυξήσεις στα ελληνικά όσπρια από το χωράφι στο ράφι. «Χάνουν οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες, μας λέτε για πληθωρισμό και συγκρίνετε με την Ευρώπη, με την Ευρωζώνη να συγκρίνετε. Τι ακροβατικά είναι αυτά;» ανέφερε.

«Αν θέλετε να μπουν κανόνες, χρειάζονται Αρχές που λειτουργούν» υπογράμμισε σε άλλο σημείο.

«Δεν είμαι Χάρι Πότερ»

Η Ελλάδα κουβαλά τις επιπτώσεις μιας κρίσης, σημείωσε όταν πήρε για δεύτερη φορά τον λόγο ο πρωθυπουργός.

Δεν είμαι Χάρι Πότερ, δεν μπορώ να κάνω πράγματα που αντιβαίνουν τη σκληρή πραγματικότητα, τόνισε και επιπλέον είπε ότι για την κυβέρνηση είναι αδιαπράγματευτη προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην μείωση του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός αφού είπε ότι η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ πρόσθεσε: «Στα νησιά ο λόγος για τον οποίο μειώσαμε το ΦΠΑ, στο Ανατολικό Αιγαίο, ήταν πρωτίστως για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα. Διότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά εκείνα τα οποία είχαν προσφυγικές υποδομές. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι αδιανόητο να λέμε ότι η Χίος έχει μειωμένο ΦΠΑ και δεν έχουν τα Ψαρά ή έχει η Λέσβος και δεν έχει η Λήμνος.

Γι’ αυτό μειώθηκε ο ΦΠΑ στα νησιά. Και θέλω να τονίσω ότι χαμηλούς τελεστές ΦΠΑ έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Αλλά επίσης επειδή έχουμε δοκιμάσει και τις μειώσεις ΦΠΑ σε προϊόντα όπως ο καφές, η εμπειρία μας λέει – όχι μόνο η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή – ότι τελικά οι μειώσεις ΦΠΑ κατά κανόνα δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής. Τις καρπώνεται ο έμπορος. Μπορεί να είναι και αυτή μια πολιτική επιλογή. Θέλουμε να στηρίξουμε τη μεταποίηση, τους εμπόρους. Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτή την επιλογή».