Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το Politic. Τα ζητήματα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύονται ως τα κυρίαρχα θέματα που απασχολούν τους πολίτες ενόψει του 2025, ενώ η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να κερδίζει έδαφος έναντι του Αλέξη Τσίπρα στα υπό ίδρυση κόμματα.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,2%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 11,6%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 8,2%, ενώ οι αναποφάσιστοι φθάνουν στο 21,6%.

Αναλυτικά, τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν: Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 5%, Φωνή Λογικής 3,7%, ΜέΡΑ25 3,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, ΣΥΡΙΖΑ 3%, ΝΙΚΗ 1,1% και Νέα Αριστερά 1,1%.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη στο επίκεντρο

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών αποτελούν τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από το 50% των απαντήσεων. Συγκεκριμένα, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην κορυφή με 29,5%, ενώ τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη ακολουθούν με 24,8%.

Στην τρίτη θέση καταγράφονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 13,9%. Ακολουθούν οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων (8,8%) και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (8,1%).

Προβάδισμα Καρυστιανού στα νέα κόμματα

Στο πεδίο των υπό ίδρυση κομμάτων, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται με καθαρό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 53%. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το 23% που καταγράφεται για το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ένα 24% των ερωτηθέντων δηλώνει «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ», στοιχείο που δείχνει ότι σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος παραμένει επιφυλακτικό και σε στάση αναμονής.

Ως προς τα πρόσωπα της χρονιάς, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 24,3%, ακολουθούμενη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 21,1%, τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 18,4% και τον Αλέξη Τσίπρα με 11%.