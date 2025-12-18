Σχεδόν 8 στους 10 συμφωνούν με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, όπως καταδεικνύει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Οι περισσότεροι επιδοκιμάζουν τον τρόπο που επιλέγουν οι αγρότες να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Άλλωστε, ζωτικά προβλήματα των ελληνικών νοικοκυριών όπως η ακρίβεια, εξακολουθούν να κυριαρχούν και σε αυτή τη μέτρηση με την απογοήτευση για το πού πηγαίνει η χώρα να είναι διάχυτη.

Πολλοί λιγότεροι είναι και τώρα, τέλη του 2025 αυτοί που θεωρούν πως κάποια δομική αλλαγή μπορεί να έλθει με τη νέα χρονιά και να αλλάξει τη ζωή τους.

Εδραιωμένη είναι η πεποίθηση πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδιατάσσεται ο χάρτης του πολιτικού σκηνικού καθώς ανιχνεύεται το ενδιαφέρον του κόσμου για διαφαινόμενες πολιτικές κινήσεις.

Το λεγόμενο κόμμα Τσίπρα ή μία αντίστοιχη κίνηση με ενεργό ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού, συγκεντρώνουν μετρήσιμο ενδιαφέρον.

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανακτά μερίδιο στην εκλογική της επιρροή.

Η κρίση θεσμών και η διαφθορά προστίθενται στην ακρίβεια

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι πλάι στα μείζονα προβλήματα που αφορούν την κρίση κόστους ζωής που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, πλέον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό που προσλαμβάνει η κοινωνία ως κρίση θεσμών και ως διαφθορά. Έτσι το 22% αυθόρμητα απαντάει ότι υπάρχει κρίση θεσμών και το 19% ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα η διαφθορά.

Οι πολίτες αφήνουν μετεξεταστέα την κυβέρνηση – Αρνητική αξιολόγηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση παίρνει κακή βαθμολογία σε όλους σχεδόν τομείς του κυβερνητικού έργου. Όπως δείχνει η δημοσκόπηση, σε όλους τους τομείς το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών γνωμών είναι αρνητικό. Σχετικά καλύτερα τα πράγματα είναι σε σχέση με την εξωτερική πολιτική όπου με 34% θετικές γνώμες έχει την καλύτερη βαθμολογία.

Σε αυτό το φόντο, η συνολική αποτίμηση της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, είναι αρνητική. Το 72% έχει αρνητική γνώμη (το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων μηνών) και μόλις το 23% αποτιμά θετικά το κυβερνητικό έργο.

Αναμενόμενη επομένως και η αρνητική αποτίμηση του έργου του πρωθυπουργού. Το 69% έχει αρνητική γνώμη για την επιδοσή του και μόνο το 26% έχει θετική γνώμη.

«Κόκκινη κάρτα» και στην αξιωματική αντιπολίτευση

Όμως, τα πυρά της κοινωνίας δέχεται και η αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι, ιδιαίτερα υψηλή είναι και η αρνητική αξιολόγηση για την αξιωματική αντιπολίτευση που φτάνει το 81% με μόλις 10% θετικές γνώμες (χαμηλότερο ποσοστό και από αυτή της πρόθεσης ψήφου στο ΠΑΣΟΚ).

Πλειοψηφική υποστήριξη στον αγώνα των αγροτών

Σε πείσμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως στρεφόμενες κατά του κοινωνικού συνόλου, αφού αποτελούν «ταλαιπωρία», η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών (81%). Μάλιστα σε όλες τις πολιτικές εντάξεις πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι δίκαια αιτήματα, με πιο ισχυρή την αντίθεση στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, ενώ αντίστοιχα οι αγρότες έχουν την μεγάλη υποστήριξη των εργατών, των μικρομεσαίων και της μεσαίας τάξης, ενώ ακόμη και η ανώτερη τάξη θεωρεί τα αιτήματα δίκαια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση (63%) δήλωσαν ότι θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή πάλης που έχουν επιλέξει οι αγρότες και μόνο το 35% τη θεωρεί αδικαιολόγητη. Αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι ψηφοφόροι θεωρούν δικαιολογημένη την μορφή κινητοποίησης και μόνο στους κεντροδεξιούς και κεντρώους πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι αδικαιολόγητη. Αντίστοιχα, αγρότες, εργάτες, μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη θεωρούν δικαιολογημένη την μορφή πάλης και μόνο όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως ανώτερη τάξη τοποθετούνται κατά πλειοψηφία αρνητικά.

Δημοφιλίες πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας εξακολουθεί να έχει κατά πλειοψηφία αρνητικές γνώμες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση (59% αρνητικές γνώμες και 26% θετικές) μην έχοντας καταφέρει ακόμη να «σπάσει» την εικόνα του «κομματικού Προέδρου».

Σταθερή η πρωτιά του «Κανένα» για την πρωθυπουργία

Όπως και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις η υψηλή δημοτικότητα (που αφορά τη θετική γνώμη) δεν μετατρέπεται και σε πεποίθηση για την ικανότητα των περισσότερων πολιτικών αρχηγών να ασκήσουν τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που πατάει πάνω στην πιο συμπαγή εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει 26% με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να θεωρείται καταλληλότερη για την πρωθυπουργία μόνο από το 8% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 7%(ο οποίος όμως δεν περιλαμβάνεται στους πολιτικούς αρχηγούς ούτε έχει προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος). Κατά τα άλλα, διατηρείται η πρωτιά του «Κανένα» για την πρωθυπουργία.

Υποχωρεί η ΝΔ και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ως προς την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο κατά 1,6%, πράγμα που δείχνει το πολιτικό κόστος της κοινωνικής δυσαρέσκειας και την αποτυχία των προσπαθειών επαναπατρισμού ψήφων. Άνοδο καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ στο 11%, η Ελληνική Λύση στο 9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,7% και το ΚΚΕ στο 6,5%.

Η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η συσπείρωση βρίσκεται στο 59,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συσπείρωση στο 19,2% και απώλειες προς την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νεά Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει την υψηλότερη συσπείρωση στο 66.9% με απώλειες προς Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση.

Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εκτίμηση ψήφου όπου η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί ακόμη περισσότερο από το «ψυχολογικό» όριο του 30% αφού η δημοσκόπηση δίνει 27% που είναι κάτω και από την εκτίμηση τον Οκτώβριο (29,3%) και τις ευρωεκλογές (28,3). Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 14.1%, το ΚΚΕ στο 8,4%, η Ελληνική Λύση στο 11.6% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 12.5%.

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Καταρχάς το 52% των ερωτώμενων επιθυμεί πρόωρες εκλογές και μόνο το 46% λέει να εξαντληθεί η τετραετία. Αριστεροί και κεντροαριστεροί κυρίως θέλουν πρόωρες εκλογές, ενώ κεντροδεξιοί, κεντρώοι και δεξιοί αυτοί που θέλουν πρόωρες εκλογές. Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι της ΝΔ είναι αυτοί που κυρίως θέλουν να μη γίνουν πρόωρες εκλογές, την τάση να αντιστρέφεται στα άλλα κόμματα, με την εξαίρεση του ΠΑΣΟΚ που σε αυτό δείχνει να μοιράζεται και στις δύο επιλογές.

Όταν ερχόμαστε στο ερώτημα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής το 62% υποστηρίζει ότι χρειάζεται και μόνο το 37% επιμένει στη σταθερότητα, στοιχείο σταθερό στις δημοσκοπήσεις. Αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι θέλουν πολιτική αλλαγή, κεντροδεξιοί και δεξιοί σταθερότητα, αν και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμη και το 44% των δεξιών επιθυμούν να αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα.

Απήχηση ενδεχόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών

Η δημοσκόπηση εξετάζει και την απήχηση που μπορεί να έχουν πρωτοβουλίες για νέους σχηματισμούς. Σε σχέση με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ ενός νέου φορέα, η θετική γνώμη βρίσκεται στο 25%, η αδιάφορη στο 52% και η αρνητική στο 22%. Υψηλή είναι η απήχηση σε αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η έρευνα διαπιστώνει ότι το 11% δηλώνει πολύ πιθανό και το 11% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αθροιστική θετική αφετηρία στο 22%. Υψηλότερη πιθανότητα στους Αριστερούς και Κεντροαριστερούς ψηφόφορους μικρότεροι στους κεντρώους.

Ενδιαφέρον έχει ότι υψηλότερη απήχηση μεταξύ ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά πολύ πιθανό δηλώνει το 5% και αρκετά πιθανό το 9%, με τη δυνητική επιρροή να βρίσκεται κυρίως μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων και άντληση ψηφοφόρων κυρίως από τη Νέα Δημοκρατιά, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Ως προς τη δυνητική επιρροή ενός κόμματος υπό την κ. Καρυστιανού, πολύ πιθανό δηλώνει το 14% και αρκετά πιθανό το 16%. Βεβαίως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικότητα που ακόμη δεν έχει διατυπώσει πολιτικό λόγο, σε αντίθεση με τις άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενων νέων σχηματισμών. Εδώ η απήχηση είναι ισχυρότερη μεταξύ των κεντροαριστερών, αριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων.

Ως προς τις κομματικές «δεξαμενές» δείχνει να αντλεί από την Πλεύρη Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.