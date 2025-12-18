Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής σύσκεψης που έγινε στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα από ολόκληρη τη χώρα.

«Συνεχίζουμε μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων μας», αναφέρει εκπρόσωπος των μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πάμε να συζητήσουμε τον πρωθυπουργό, τονίζουν.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σειρά δράσεων. «Κανείς δεν μπορεί να υπονομεύσει τον αγώνα μας. Δεν σπάνε τα μπλόκα». Την Παρασκευή θα κλείσουν και της παρακαμπτήριες οδούς από τις 14:00 και μετά, σε όλη τη χώρα συντονισμένα. Διευκρίνισαν ότι θα ανοίξουν τα διόδια, ώστε να παιρνούν οι πολίτες χωρίς να πληρώνουν.

«Η απόφαση ήταν ότι όλοι είμαστε ενωμένοι. Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων: Δεν βλέπουμε τον πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε τον δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.