Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής σύσκεψης που έγινε στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα από ολόκληρη τη χώρα.
«Συνεχίζουμε μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων μας», αναφέρει εκπρόσωπος των μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πάμε να συζητήσουμε τον πρωθυπουργό, τονίζουν.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σειρά δράσεων. «Κανείς δεν μπορεί να υπονομεύσει τον αγώνα μας. Δεν σπάνε τα μπλόκα». Την Παρασκευή θα κλείσουν και της παρακαμπτήριες οδούς από τις 14:00 και μετά, σε όλη τη χώρα συντονισμένα. Διευκρίνισαν ότι θα ανοίξουν τα διόδια, ώστε να παιρνούν οι πολίτες χωρίς να πληρώνουν.
«Η απόφαση ήταν ότι όλοι είμαστε ενωμένοι. Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων: Δεν βλέπουμε τον πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε τον δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.
Οι αγρότες, έκλεισαν επ’ αόριστον και τα δύο ρεύματα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα
Λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης οι αγρότες που βρίσκονται για 16η ημέρα στον Προμαχώνα, αποφάσισαν τον αποκλεισμό επ’ αόριστον και στα δύο ρεύματα για τα φορτηγά.
Πολύωροι αποκλεισμοί σημειώνονται στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη αλλά και στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.
Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών -μέχρι και τις 20:00 το βράδυ- προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας.