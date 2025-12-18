«Εμείς λέμε ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει. Οχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας», αναφέρουν πηγές του ΥΠΑΑΤ μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».