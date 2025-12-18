Το κύμα των αγροτικών κινητοποιήσεων φτάνει στις Βρυξέλλες. Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, με τους διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα και τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα, προσπαθώντας να ελέγξουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες έφτασαν ακριβώς μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας παραταχθεί με τρακτέρ περιμετρικά του χώρου. Μάλιστα, στη μέση των επεισοδίων βρέθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο, και το οποίο έγινε παρανάλωμα, ενώ καμένα πατίνια, δέντρα και άλλα αντικείμενα είναι διάσπαρτα στον χώρο.

Οι αγρότες πετούν πατάτες και άλλα αγροτικά προϊόντα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν στο σημείο και δεν αποχωρούν, παρά τις επανειλημμένες επιχειρήσεις απώθησης.

Κινητοποιήσεις σε κλίμα αδιεξόδου

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέκλυσαν τους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια μαζική κινητοποίηση που διοργανώνουν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα. Σύμφωνα με τη copa-cogeca, την οργάνωση που εκπροσωπεί τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην ΕΕ, η διαδήλωση πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα αδιεξόδου για την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική.

Η copa-cogeca επισημαίνει ότι οι προτάσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027 είναι «απαράδεκτες», καθώς στερούνται ομοιομορφίας και επαρκούς χρηματοδότησης. Οι αγροτικές οργανώσεις προειδοποιούν πως οι αλλαγές αυτές απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου και οδηγούν σε περαιτέρω οικονομική πίεση για τους παραγωγούς.

Έντονη είναι επίσης η αντίδραση των αγροτών απέναντι στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, και ειδικότερα στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη). Όπως αναφέρει η copa-cogeca, οι αγρότες τη θεωρούν «ιστορικό λάθος» που πλήττει τόσο τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα όσο και την επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των διαδηλωτών είναι η «ανάγκη για απλούστευση, καλύτερους κανονισμούς και ασφάλεια δικαίου». Οι αγρότες ζητούν ένα σταθερό πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παραγωγής και στις νέες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Περισσότερες από 40 οργανώσεις-μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στην κινητοποίηση, με την παρουσία περίπου 10.000 αγροτών να αναμένεται στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι αγρότες διεκδικούν συγκεκριμένες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα, το εισόδημά τους και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.