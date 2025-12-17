Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αγρότες της Θεσσαλίας, μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας το απόγευμα της Τετάρτης. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι για να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το larissanet.gr, οι αγρότες θα καλέσουν αύριο Πέμπτη (18/12) τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα να εντείνουν τις δράσεις τους, με στόχο η κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Ανάλογη απόφαση για ενίσχυση των κινητοποιήσεων έλαβε και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς –όπως τονίζουν– δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα βασικά αιτήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.

Το κλίμα παραμένει βαρύ μεταξύ των αγροτών, μετά το τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε χθες και είχε ως αποτέλεσμα να παρακρατηθεί εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

Συνεδριάζει αύριο στις Σέρρες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Μέσα σε αυτό κλίμα συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από όλη τη χώρα. Στη συνεδρίαση θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος, καθώς –όπως τονίζουν οι αγρότες– παραμένουν ανοιχτά πολλά ζητήματα που δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Κεντρικό αίτημα παραμένει η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίζουν ως «βασικό ζήτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό». Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη στη συζήτηση του προϋπολογισμού, τις οποίες χαρακτηρίζουν «κοροϊδία».

Ο κ. Χατζηδάκης είχε αναφέρει ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο», αντί της καθιέρωσης αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία. «Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», δήλωσαν σήμερα αγροτικοί εκπρόσωποι στο Mega.

Επ’ αόριστον κλείνει από αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Σε τεταμένο κλίμα βρίσκονται και οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση κινητοποιήσεων ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης. Απόφαση της τοπικής επιτροπής προβλέπει ότι από αύριο το πρωί θα κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έως νεωτέρας.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει τη σκληρή στάση με την οποία οι αγρότες προσεγγίζουν τη συνεδρίαση, όπου αναμένεται να προτείνουν συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, η ένταση επιτείνεται από τις παρακρατήσεις χρημάτων λόγω ΕΛΓΑ, που διαπιστώθηκαν σήμερα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει ακόμη καταβληθεί η βασική ενίσχυση.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη οργή, με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «τεχνικού λάθους» και άμεσης διόρθωσης να μην πείθουν τους αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.