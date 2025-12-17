Δυσαρέσκεια επικρατεί στους αγρότες σε όλη τη χώρα μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στους Λευκούς Αστέρες Σερρών, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση και το ενδεχόμενο έναρξης διαλόγου.

Αγρότες, οι οποίοι μίλησαν στην ΕΡΤ, δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους, ενώ υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για έκτακτες πληρωμές και ενισχύσεις αποτελούν προσπάθεια διάσπασης του κινήματος. Χαρακτηριστική είναι η συμβολική κίνηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα διόδια Μαλγάρων, όπου αγρότες μοίρασαν ρύζι και ενημερωτικά φυλλάδια στους πολίτες για να αναδείξουν τα προβλήματα του κλάδου.

Αγρότες Νίκαιας: Αναβρασμός και κλιμάκωση

Στον απόηχο του λάθους στην καταβολή των ενισχύσεων, εντάσεις και προβληματισμός επικρατούν στο μπλόκο της Νίκαιας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, ενώ δεν τους έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Παράλληλα, εκφράζεται σύγχυση και για την εφαρμογή του μέτρου του αφορολόγητου πετρελαίου στη μάνικα.

Όπως μεταφέρουν οι αγρότες, το ζήτημα αυτό αποτελεί «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανατρέποντας την έως τώρα ήρεμη πορεία των κινητοποιήσεων. Από νωρίς το πρωί οι παραγωγοί προσέρχονται στο μπλόκο εξαγριωμένοι, ελέγχοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και διαπιστώνοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Προμαχώνας: Ανοιχτά διόδια για Ι.Χ. και λεωφορεία – Αποκλεισμός φορτηγών επ’ αόριστον

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ έχουν ανοίξει τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης και την ταυτόχρονη πίεση στην κυβέρνηση.

Όπως δήλωσαν οι αγρότες, η κίνηση αυτή έρχεται μετά το «αλαλούμ» από τον ΕΛΓΑ, καθώς δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση και παρακρατήθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό και αίσθημα αδικίας, με τους παραγωγούς να αμφισβητούν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες αναμένεται να είναι το επίκεντρο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με όλους τους αγρότες να προετοιμάζονται για τη συνέχιση των δράσεών τους, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Διόδια Μαλγάρων: Τετραώρος αποκλεισμός σήμερα – Επ’ αόριστον κλείνει από την Πέμπτη το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκονται οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης.

Ύστερα από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο, οι αγρότες ανέβηκαν στα τρακτέρ τους και προχώρησαν σήμερα σε τετραώρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12:00 έως τις 16:00. Παράλληλα, ελήφθη απόφαση ώστε από αύριο το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει επ’ αόριστον, μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ενδεικτική της σκληρής στάσης με την οποία οι αγρότες θα προσέλθουν στην πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να προτείνουν τη συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκηδόνα έχει προγραμματιστεί σήμερα αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πέλλας από τις 17:00 έως τις 20:00, ενώ στο Δερβένι συνεχίζεται κανονικά ο καθημερινός συμβολικός αποκλεισμός από τις 13:00 έως τις 14:00.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, παραμένουν οι παραγωγοί, προχωρώντας και σήμερα σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.