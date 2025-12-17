Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών μέχρι και την τελευταία στιγμή, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους) δεν πραγματοποιήθηκε ούτε τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου ούτε την Τρίτη. Οι αγρότες, για ακόμη μια φορά, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και άδειους λογαριασμούς.

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ δεν αντιμετώπισε κανένα «τεχνικό πρόβλημα», καθώς τα ποσά που του αναλογούσαν παρακρατήθηκαν κανονικά. Πολλοί παραγωγοί είδαν έτσι τους λογαριασμούς τους να μειώνονται χωρίς να έχουν προηγουμένως πιστωθεί οι ενισχύσεις που είχαν ανακοινωθεί, δημιουργώντας μια εικόνα οξύμωρη και απογοητευτική.

Η καθυστέρηση αποδίδεται σε σφάλμα του συστήματος καταβολής, ένα «τεχνικό θέμα» που, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αναμένεται να διορθωθεί. Οι δικαιούχοι καλούνται για ακόμη μία φορά να επιδείξουν υπομονή και ψυχραιμία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το μεσημέρι θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών τα ποσά της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Όπως διευκρινίζεται, χθες λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληρωμών, έγινε παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν από την πίστωση των ενισχύσεων, με το ζήτημα να αναμένεται να επιλυθεί εντός της ημέρας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

Αντιδράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η κυβέρνηση ενοποίησε τις πληρωμές της Τρίτης και της Τετάρτης, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγροτοκτηνοτρόφων. Οι ίδιοι, ωστόσο, συνεχίζουν τις συσκέψεις τους προκειμένου να αποφασίσουν αν και με ποιους όρους θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση. Με την ολοκλήρωση των πληρωμών θα φανεί πόσοι παραγωγοί μένουν εκτός και μετατίθενται για τον Μάρτιο.

Κώστας Τσουκαλάς: Ο ορισμός του «επιτελικού μπάχαλου»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πληρωμών προς τους αγρότες, με αφορμή την εξόφληση της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Όπως δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, «η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά, αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος χαρακτήρισε την κατάσταση ως τον ορισμό του «επιτελικού μπάχαλου». Επισήμανε ότι «σήμερα το πρωί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο», υπογραμμίζοντας πως «η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει “κόκκινο”».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στα ζητήματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει την ανταπόκριση των αγροτών ώστε να υπάρξει κατάληξη. Ειδικότερα:

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: «Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Να δούμε μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών ένα καινούριο σύστημα», ανέφερε.

Επιστροφή ΕΦΚ: «Να εξετάσουμε πως μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές. Έχει γίνει προεργασία από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, είμαστε στη διάθεσή τους να το κουβεντιάσουμε».

Ανακατανομή επιδοτήσεων: «Με το καινούργιο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων προκύπτουν αδιάθετα ποσά, είτε γιατί υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις είτε γιατί το σύστημα δεν δίνει επιδοτήσεις σε κάποιους που ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές στο παρελθόν. Είχαμε πει ότι θα γίνει ανακατανομή αυτών των ποσών υπέρ των πραγματικών παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα σε τρεις ομάδες παραγωγών: στους κτηνοτρόφους στην ηπειρωτική Ελλάδα που έχουν το πρόβλημα της ευλογιάς και στη νησιωτική χώρα που έχουν υψηλότερο κόστος ζωοτροφών και χαμηλότερη τιμή γάλακτος. Επίσης στους σιτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν φέτος το πρόβλημα των χαμηλότερων εμπορικών τιμών για τα προϊόντα τους. Υπάρχει ένας κουμπαράς τον οποίο θα στρέψουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις με διάφορους τρόπους», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αγροτικό ρεύμα: Η ΔΕΗ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εξετάζει προτάσεις για περαιτέρω διευκόλυνση των αγροτών.