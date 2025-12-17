Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για σοβαρή αστοχία στη διαδικασία καταβολής της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης προς τους αγρότες. Όπως δήλωσε, «η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης των ενισχύσεων, αλλά όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά, προχώρησε και στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων πριν πιστωθούν τα οφειλόμενα ποσά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε την κατάσταση ως τον ορισμό του «επιτελικού μπάχαλου». Υποστήριξε ότι «σήμερα το πρωί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο», επισημαίνοντας πως «η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει “κόκκινο”».