Οι αγρότες ντείνουν τις κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς οι συγκεντρωμένοι στον Προμαχώνα αποφάσισαν τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά. Παράλληλα, επιτρέπουν τη δωρεάν διέλευση των Ι.Χ. από τα διόδια, ενώ από αύριο σχεδιάζουν να κλείσουν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Στα μπλόκα των Μαλγάρων, οι αγρότες προχωρούν σήμερα σε αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου στη Θεσσαλονίκη από τις 12:00 έως τις 15:30 και από τις 19:00 μέχρι τη διάρκεια της νύχτας. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου, ενώ στη γενική συνέλευσή τους θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε μόνιμο αποκλεισμό και του ρεύματος προς τη Θεσσαλονίκη.

Σε αναμονή για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων

Χωρίς οριστική απόφαση για τη μορφή συνέχισης των κινητοποιήσεων παραμένουν οι αγρότες, που εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα, μπαίνοντας ήδη στην τρίτη εβδομάδα διαμαρτυριών.

Μέχρι χθες, πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι αγρότες ανέμεναν ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Παρά το κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο, δεν υπήρξε ανταπόκριση, ενώ και οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, δεν ικανοποίησαν τους παραγωγούς ως προς τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν.

Οι αγρότες περίμεναν πιο σαφείς τοποθετήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή. Όπως τονίζουν, δεν έγινε ειδική αναφορά στο αγροτικό ζήτημα, πέρα από όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί για το ρεύμα και το πετρέλαιο, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματά τους.

Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στο επίκεντρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις δεν θα ληφθούν αποσπασματικά από μεμονωμένα μπλόκα, αλλά συλλογικά. Πιθανότερο σενάριο είναι η πραγματοποίηση πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια, όπου οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Η Πέμπτη θεωρείται πιθανό ορόσημο για τη λήψη αποφάσεων.

Μπλόκα σε κομβικά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας

Παρατεταγμένα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν στα «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στον κόμβο Δερβενίου, όπου πραγματοποιείται συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας από τις 13:00.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες προχωρούν σε δίωρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας από τις 17:00, με συμμετοχή συναδέλφων από την Πέλλα. Στη Χαλκιδική, το μπλόκο στα φανάρια της Νικήτης ενισχύεται από μελισσοκόμους και αγρότες της περιοχής.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό επ’ αόριστον, ενώ, σύμφωνα με τους αγρότες, σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα κλείσει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τις 12:00 έως τις 20:00.

Η κατάσταση σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στην Ημαθία, οι παραγωγοί παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας, ενώ από τις 3 Δεκεμβρίου συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος προς Βέροια από τους αγρότες της Αλεξάνδρειας, που έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Ανοιχτή δίοδο διατηρούν μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Μπλόκα παραμένουν ενεργά στο Γυψοχώρι Πέλλας, στη θέση «Αλυσίδα» στη Δροσιά Πέλλας και στα «Φανάρια» της Έδεσσας, ενώ αγρότες από Σκύδρα και Αριδαία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου έχουν αποκλείσει την είσοδο της κωμόπολης στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού πραγματοποιούνται συμβολικές δράσεις από παραγωγούς του Δήμου Δίου–Ολύμπου.

Αγρότες: Μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία

Στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στο μπλόκο τους, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης–Καστοριάς. Οι συγκεντρωμένοι διανέμουν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται από εργατικά σωματεία και άλλους συναδέλφους.

Στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο σημείο, χωρίς να έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση για σήμερα.

Αγρότες: Κινητοποιήσεις σε Καβάλα και Δράμα

Στην Καβάλα έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού. Οι αγρότες προγραμματίζουν αύριο συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ.

Στη Δράμα, οι αγρότες που βρίσκονται στη διασταύρωση Κοκκινογείων–Προσοτσάνης συνεχίζουν τους αποκλεισμούς και θα συμμετάσχουν στο σημερινό συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης με πέντε τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων της Εγνατίας Οδού, στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η διέλευση πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών θα καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 14:00 στις Σέρρες.