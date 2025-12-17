Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες για ακόμη μία μέρα, οι οποίοι ψάχνουν «γέφυρα» με την κυβέρνηση ώστε να γίνει διάλογος.

Αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών.

Σήμερα στο μπλόκο των Μαλγάρων ο αγρότες αναμένεται να σκληρύνουν την στάση τους καθώς από τις 12:00 έως τις 20:00 θα κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση για το κλείσιμο πάρθηκε την Δευτέρα ωστόσο είναι ένα ζήτημα το οποίο θα επανεξεταστεί.

Αναμονή αποφάσεων

Χωρίς ξεκάθαρη απόφαση για τον τρόπο και τη μορφή συνέχισης των κινητοποιήσεών τους παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα, συμπληρώνοντας ήδη την τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων. Όπως μεταφέρουν εκπρόσωποί τους, στην ΕΡΤ δεν έχει ακόμη ληφθεί συλλογική απόφαση για το αν και πώς θα συνεχιστούν οι δράσεις, ούτε για το πότε –και υπό ποιους όρους– θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Μέχρι και χθες, πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι αγρότες ανέμεναν συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί κάλεσμα για διάλογο από τον πρωθυπουργό, στο οποίο όμως επέλεξαν να μην ανταποκριθούν, ενώ και οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, δεν τους κάλυψαν στο μεγαλύτερο μέρος των μέτρων που ανακοινώθηκαν.

Οι αγρότες περίμεναν να δουν αν θα υπάρξουν πιο σαφείς τοποθετήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Όπως σημειώνουν, δεν υπήρξε ειδική αναφορά στο αγροτικό ζήτημα, πέρα από όσα είναι ήδη γνωστά για το ρεύμα και το πετρέλαιο, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματά τους.

Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στο τραπέζι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αποφάσεις δεν θα ληφθούν αποσπασματικά από μεμονωμένα μπλόκα, αλλά συλλογικά. Πιθανότερο σενάριο θεωρείται η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια, όπου οι αγρότες αναμένεται να επανεξετάσουν τη στάση τους και να αποφασίσουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, ενδεχομένως εντός των επόμενων ημερών, με την Πέμπτη να αναφέρεται ως ορόσημο.

Συλλαλητήρια και συμβολικές δράσεις σε όλη τη χώρα

Την ίδια ώρα, χθες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις και δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, με αφορμή και την απεργία της ΑΔΕΔΥ. Σε περιοχές όπως τα Τρίκαλα και η Λάρισα, αγροτικά μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους των πόλεων, δημιουργώντας εικόνες που συνδύαζαν το εορταστικό κλίμα των ημερών με την ένταση των κινητοποιήσεων.

Στην Κοζάνη, το συλλαλητήριο κατέληξε στο μπλόκο των αγροτών, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε μαζική συμμετοχή αγροτών και αγροτικών οχημάτων. Κοινό μήνυμα από τις δηλώσεις τους ήταν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν «όλοι μαζί», σε συλλογικό επίπεδο.

Παράλληλα, σημειώθηκαν συμβολικές δράσεις και εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Στα Μάλγαρα, παραγωγοί μοίρασαν περισσότερους από έναν τόνο τοπικών προϊόντων στους οδηγούς που κινούνταν προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλες περιοχές κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αντίστοιχες κινήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους.

Στα Χανιά, αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από την εφορία, όπου έχυσαν προϊόντα τους, θέλοντας να αναδείξουν –όπως ανέφεραν– το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών πώλησης.

Κεντρικό αίτημα παραμένει η εγγύηση κατώτατης τιμής για τα αγροτικά προϊόντα, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες καθιστούν τα εγχώρια προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Όπως τονίζουν, τιμές της τάξης των 12 και 13 λεπτών θεωρούνται καταστροφικές για την επιβίωσή τους, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ποσότητα αδιάθετων προϊόντων.

Οι κινητοποιήσεις, όπως επισημαίνουν, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς αντίστοιχες διαμαρτυρίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Νέες ενισχύσεις από την κυβέρνηση

Οι νέες εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο αναμένεται να έρθουν μετά και τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα της Βουλής, τη Τρίτη (16/12).

Ο κ. Χατζηδάκης, επισήμανε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Όπως τονίστηκε, η κυβέρνηση παραμένει σε διαρκή διάλογο με τους παραγωγούς και είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υιοθέτηση νέων δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών στον αγροτικό τομέα.

«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ»

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Ειπε επίσης ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ.

Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών (μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23) και πρόσθεσε:

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα».

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες θέτουν συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα αιτήματα, που αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο, το κόστος ενέργειας, την ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, τις επιδοτήσεις, αλλά και τα γραφειοκρατικά εμπόδια στις δηλώσεις και τη διακίνηση προϊόντων.

Στόχος τους δεν είναι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά μόνιμες λύσεις που θα στηρίξουν πραγματικά την παραγωγή και θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια του αγροτικού τομέα.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Φορολογικός Σύμβουλος ΕΘ.Ε.Α.Σ. (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών), μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα αιτήματα των αγροτών.

Τα Αιτήματα των Αγροτών

1. Μειωμένη Τιμή Πετρελαίου

Αίτημα:

• Επιστροφή ΕΦΚ 0,41 € / λίτρο

Το πρόβλημα:

• 161.000 επαγγελματίες αγρότες δεν έχουν εισπράξει καμία επιστροφή

Τι μπορεί να γίνει:

• Κατά την έκδοση του τιμολογίου στο πρατήριο, να αφαιρείται άμεσα ο ΕΦΚ

2. Έκδοση Λογαριασμών Ρεύματος Δύο Φορές τον Χρόνο

Αίτημα:

• Έκδοση λογαριασμών 2 φορές ετησίως

Το πρόβλημα:

• Υπήρξε σχετική συμφωνία από το 2024, αλλά δεν υλοποιήθηκε

• Μηνιαία έκδοση «βελάκι»

• Ανείσπρακτοι λογαριασμοί και φραγή ρεύματος

3. Αλλαγή Κανονισμού ΕΛΓΑ

Αίτημα:

• Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ

• Ασφαλιστική κάλυψη στο 100% της ζημιάς

Σημείωση:

• Υπάρχει σχετική δέσμευση από το ΥΠΑΑΤ

4. Μείωση Κόστους Παραγωγής

Αίτημα:

• Πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής

Το πρόβλημα:

• Η μείωση του ΦΠΑ δεν επηρεάζει το κόστος παραγωγής

5. Σύνδεση Επιδότησης με Παραγωγή

Αίτημα:

• Σύνδεση της επιδότησης:

– με την παραγωγή στη γεωργία

– με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία

Τι μπορεί να γίνει:

• Έχει υποβληθεί αίτημα στην ΕΕ

• Αρκετές χώρες συμφωνούν, αλλά εκκρεμεί η τελική συμφωνία

6. Κατάργηση Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής

Αίτημα:

• Κατάργηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Το πρόβλημα:

• Σοβαρές δυσκολίες με τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης (ΑΑΔΕ)

7. ΑΤΑΚ – Πρόβλημα στις Δηλώσεις

Αίτημα:

• Να μην απαιτείται ΑΤΑΚ έως 20 στρέμματα

Το πρόβλημα:

• Από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ εξοφλείται ο ΕΛΓΑ στο σύνολό του

Τι μπορεί να γίνει:

• Στη δήλωση καλλιέργειας να ελέγχονται χαρτογραφικά τα αγροτεμάχια

• Τα δηλωμένα αγροτεμάχια να μην μπορούν να δηλωθούν ξανά