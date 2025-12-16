Μόλις μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και ο κόσμος που θέλει να ταξιδέψει οδικώς για τις γιορτές δεν γνωρίζει εάν θα συναντήσει ανοιχτούς δρόμους. Αρκετοί είναι μάλιστα εκείνοι που ακυρώνουν τις κρατήσεις που είχαν κάνει.

Στο Νομό Τρικάλων οι ακυρώσεις για τις γιορτές αγγίζουν το 30%. Επιχειρηματίες, που συντάσσονται με τον αγώνα των αγροτών, εύχονται παράλληλα τα αιτήματά να ικανοποιηθούν το συντομότερο καθώς πολλοί ζητούν πίσω και τις προκαταβολές.

Στα Τρίκαλα

«Να ανοίξει ο δρόμος τουλάχιστον η κεντρική αρτηρία για να έρθει ο κόσμος. Πίσω από τους ξενοδόχους υπάρχουν εργαζόμενοι υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να πληρωθούν. Εμείς με τους αγρότες είμαστε, δεν είμαστε απέναντι», είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος, πρόεδρος ξενοδόχων Νομού Τρικάλων.

Άμεση λύση στο αγροτικό θέμα ζητούν να δοθεί οι επιχειρηματίες του Νομού Τρικάλων καθώς ανησυχούν ότι ενόψει των Χριστουγέννων θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολλαπλές ακυρώσεις.

Εναλλακτικές λύσεις

Μετέωρα, Περτούλι και Μύλος των Ξωτικών περιμένουν ολόκληρο τον χρόνο τις ημέρες των Χριστουγέννων με τους επιχειρηματίες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Οι επισκέπτες αυτών των περιοχών ταλαιπωρούνται στο ταξίδι, συμπαρίστανται ωστόσο στους αγρότες, όπως λένε.

Με ακυρώσεις έρχονται αντιμέτωποι επιχειρηματίες και στην Καρδίτσα.

Αντίστοιχη εικόνα και σε άλλους δημοφιλείς, χειμερινούς προορισμούς, που επηρεάζονται από τους κλειστούς δρόμους. Με επισκέπτες, αλλά και επιχειρηματίες, να αποζητούν άμεση λύση.

</p><p> encrypted-media; gyroscope;