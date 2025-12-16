Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται η τελική απόφαση των αγροτών σχετικά με τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο. Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενώ προς το παρόν επικρατεί κλίμα ενίσχυσης των κινητοποιήσεων.

Στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν, κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης, να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Από τις 15:00 έως τις 17:00 προγραμματίστηκε ολικός αποκλεισμός των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στις 14:00 αναμένεται συνάντηση αγροτών με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου. Οι τοπικοί εκπρόσωποι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον αγώνα των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα σημεία αποκλεισμού παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Οι αγρότες αναμένουν τις πανελλαδικές αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο του μπλόκου, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων που έχουν υποδειχθεί από την Τροχαία. Χθες πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών, όπου αποφασίστηκε ότι οι μελλοντικές κινήσεις θα καθορίζονται πλέον ενιαία για όλη τη χώρα και δεν θα περιορίζονται μόνο στη Νίκαια. Η απόφαση αυτή θεωρείται κρίσιμη για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί νέες δράσεις, μεταξύ των οποίων συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή στην επικείμενη απεργιακή κινητοποίηση. Η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις και τη μορφή που θα λάβουν οι διαμαρτυρίες των αγροτών τις επόμενες ημέρες.

Θεσσαλονίκη: Παραμένουν στα μπλόκα οι παραγωγοί της Βόρειας Ελλάδας

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί της Βόρειας Ελλάδας, συνεχίζοντας τους συμβολικούς αποκλεισμούς. Για σήμερα έχουν οργανώσει, μεταξύ άλλων, δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και στην ενημέρωσή του για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Τα αγροτικά μπλόκα σε Μάλγαρα- «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Χαλκηδόνα- Σιθωνία

Έναν με δύο τόνους ρύζι θα μοιράσουν σήμερα, από νωρίς το μεσημέρι, στους διερχόμενους οδηγούς, οι αγρότες που παραμένουν σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Το απόγευμα θα συμμετάσχουν στην πορεία που έχει προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας έτσι τη στήριξή τους στις διεκδικήσεις των απεργών.

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά και στην αποψινή γενική τους συνέλευση θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το εάν, από αύριο, θα κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μόνιμα.

Παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Για σήμερα δεν προγραμματίζεται κάποια κινητοποίηση.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο, το οποίο και συνεχίζει να ενισχύεται. Το συγκεκριμένο μπλόκο έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με απόφαση των γενικών συνελεύσεων των συμμετεχόντων στα παραπάνω μπλόκα, όλοι θα δώσουν το «παρών» στο σημερινό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, οι οποίοι σήμερα θα μοιράσουν συνολικά 360 βαζάκια κομπόστας ροδάκινου στους διερχόμενους οδηγούς, παραμένοντας στο σημείο χωρίς να προχωρούν σε αποκλεισμό.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σε κοινή γραμμή, οι συμμετέχοντες στα παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, θα προχωρήσουν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις πέντε το απόγευμα και για δύο ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας. Σήμερα, από το συγκεκριμένο μπλόκο θα μεταβούν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στο κέντρο της Δράμας, με πέντε τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Τονίζεται ότι αγρότες από τον Νέστο, το Παγγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, διανυκτέρευσαν το βράδυ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και αναχώρησαν, νωρίς το πρωί, με τα τρακτέρ για τα μπλόκα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων της δυτικής Ελλάδας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας προχωρούν σήμερα, Τρίτη, σε νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, στο πλαίσιο των διαμαρτυριών που έχουν εξαγγείλει τα εργατικά κέντρα ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο θα πραγματοποιήσει στις 19:30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μπλόκο της Εγλυκάδας. Εκεί, αγρότες και κτηνοτρόφοι κρατούν αποκλεισμένη για ένατη ημέρα τη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούν συλλόγους, φορείς και συνδικάτα σε συγκέντρωση στις 18:30, στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα στο Αίγιο. Παράλληλα, οι παραγωγοί από τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Στο Αγρίνιο, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 18:30 στην κεντρική πλατεία της πόλης, με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου. Στο σημείο αυτό, η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή για ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα. Οι αγρότες αναμένεται να μεταβούν στο Αγρίνιο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει ολιγόωρους αποκλεισμούς της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της περιοχής Χαλίκι.

Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και εργαζόμενοι από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στο μπλόκο της Σιάτιστας, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Στο σημείο θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο, ενώ από τις 14:00 έως τις 16:00 οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο επιβατικών οχημάτων.

Οι παραγωγοί της περιοχής παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού. Η κυκλοφορία των επιβατικών και των φορτηγών διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης–Καστοριάς. Καθημερινά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, σε ένδειξη συμβολικής διαμαρτυρίας αλλά και αλληλεγγύης προς την τοπική κοινωνία.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Ωστόσο, για σήμερα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο σημείο αυτό, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων θα δώσει το «παρών» στη συγκέντρωση της Σιάτιστας.

Συλλαλητήρια και κοινωνική στήριξη

Για το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς έχει καλέσει σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου, εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες.

Χθες, οι αγρότες του Κάστρου παρουσίασαν τα αιτήματά τους στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επισκέφθηκε το σημείο. Παράλληλα, οι αγρότες στη Θήβα μοίρασαν τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς στο ύψος της Ριτσώνας, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με ακόμη πιο δυναμικές μορφές πίεσης.

Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Σε πολύωρους αποκλεισμούς στα τελωνεία των Ευζώνων, της Νίκης, του Προμαχώνα και της Εξοχής προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, στο τελωνείο των Ευζώνων, οι παραγωγοί αποφάσισαν σε γενική συνέλευση να μπλοκάρουν το σημείο από τις 12:00 έως τις 16:00 και ξανά από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο της Νίκης, οι παραγωγοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 19:00 έως τις 23:00, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά που διέρχονται από το σημείο.

Στον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο προχωρούν σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου. Η κινητοποίηση αφορά μόνο τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ η διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας πραγματοποιούν επίσης οκτάωρο αποκλεισμό, έως τις 20:00, σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών, ενώ τα επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών. Εκπρόσωποι των παραπάνω μπλόκων θα συμμετάσχουν και στα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί στις κατά τόπους περιοχές, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε τους βασικούς άξονες που, όπως τόνισε, μπορούν να μειώσουν άμεσα το κόστος παραγωγής και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών.

Στο μήνυμά του, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι υπάρχουν περιθώρια για την εξέταση νέων παρεμβάσεων με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τον υπουργό, αφορούν:

την ενέργεια , με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα, τα καύσιμα , και ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία,

, και ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, τον ΕΛΓΑ , με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας,

, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας, και την ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Η νέα αυτή ενίσχυση, όπως ανέφερε, θα προέλθει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά αποτελούν αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.