Αποκλεισμό της κυκλοφορίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας αυτή τη φορά έναν πιο γιορτινό τόνο στην κινητοποίησή τους.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, οι αγρότες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της εισόδου της Χαλκηδόνας, επαναλαμβάνοντας τις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών.

Η σημερινή δράση, ωστόσο, είχε ξεχωριστό χαρακτήρα. Καλλιτέχνες από την περιοχή, θέλοντας να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, έστησαν ηχεία και μουσικά όργανα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής με ζωντανή μουσική και τραγούδι, ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ στην παλαιά Εθνική Οδό.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες βρέθηκε και ο Γιώργος Ξανθιώτης, ο οποίος ερμήνευσε την επιτυχία «Chiculata», προσφέροντας ψυχαγωγία στους συγκεντρωμένους αγρότες και κατοίκους.

Στο σημείο συμμετείχαν και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ΕΣΕΑΥΣ), τα οποία σχεδίασαν να ψήσουν κρέατα και να τα μοιράσουν στους διερχόμενους, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης.