Η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά δύο αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026.

Από νωρίς το μεσημέρι, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ. Με αυτόν τον τρόπο εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους δύο συναδέλφους τους που αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Οι συγκεντρωμένοι υπογράμμισαν ότι η κινητοποίησή τους αποτελεί έκφραση αντίθεσης στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Παράλληλα, ζήτησαν να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν σε δράσεις διαμαρτυρίας.