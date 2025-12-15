Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025, όταν οι αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας, κοντά στην είσοδο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, στήνοντας νέο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Μωρέας.

Περίπου στις 2:00 το μεσημέρι, εκατοντάδες αγρότες με τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στον δρόμο με σκοπό να αποκλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Στο σημείο είχαν ήδη παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν τοποθετήσει τα υπηρεσιακά οχήματα με τρόπο ώστε να εμποδίσουν τη διέλευση των αγροτικών μηχανημάτων, αποτρέποντας την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας.

Για λίγα λεπτά επικράτησε ένταση, καθώς οι αγρότες επιχείρησαν να αναποδογυρίσουν όχημα παρόμοιο με εκείνο που, όπως ανέφεραν, είχαν «τουμπάρει οι συνάδελφοί τους στην Κρήτη».

Τελικά, μετά από διαβουλεύσεις, δόθηκε εντολή και επετράπη η διέλευση των τρακτέρ, με στόχο να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.