Στο τέλος της ημέρας, το προχθεσινό παιχνίδι του Άρη στο Ηράκλειο ήταν απλά μία παρένθεση σε μία γενικότερα προβληματική κατάσταση. Μία ομάδα που σε λίγες μέρες ολοκληρώνει μία απογοητευτική σεζόν και με το ιδιοκτησιακό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με όλη αυτή τη συνθήκη, η οριστική απώλεια της Ευρώπης ήρθε… κι έδεσε για το αγωνιστικό τμήμα. Ενα σημείο στο οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου βρέθηκε αντιμέτωπος με μία μεγάλη πρόκληση.

Το ζητούμενο δεν ήταν να παρουσιάσει απλά έναν βελτιωμένο Άρη στο Παγκρήτιο, το οποίο εν τέλει έκανε. Το θέμα ήταν να κρατήσει τους παίκτες… ενδιαφερόμενους. Να μη «χαθούν» μέσα στην έλλειψη ενός ουσιαστικού στόχου και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Για το γόητρο της 5ης θέσης και μόνο, η οποία παράλληλα έχει και οικονομικά οφέλη για τους Θεσσαλονικείς. Η εικόνα του Αρη στο Ηράκλειο έδειξε ότι ο Γρηγορίου νίκησε το… τέρας της αδιαφορίας και θα καταφέρει να κρατήσει την ομάδα σε πνευματική εγρήγορση μέχρι το φινάλε της σεζόν, έχοντας μπροστά του πλέον την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (10/03).

Ατυχία για Διούδη, off ο Καντεβέρε

Η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει από αύριο (06/05) και ο Γρηγορίου ήδη μετράει κάμποσα προβλήματα. Ο Σωκράτης Διούδης έσπασε το μικρό δάχτυλο του χεριού του στην προθέρμανση του αγώνα με τον ΟΦΗ, του τοποθετήθηκε νάρθηκας και για την ώρα είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει. Εκτός από τον αγώνα με τον ΟΦΗ τέθηκε και ο Τίνο Καντεβέρε. Ο Αφρικανός… πρόλαβε να συμπληρώσει τρεις κάρτες στα πλέι οφ και θα εκτίσει κόντρα στους Κρητικούς. Πιθανή είναι η επιστροφή του Λορέν Μορόν ο οποίος ακολούθησε χθες ατομικό, όπως και ο Χάμζα Μεντίλ ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα στη γάμπα. Ξεχωριστό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Χόνγκλα, ο οποίος δύσκολα θα αγωνιστεί ως το τέλος της σεζόν εξαιτίας του χρόνιου προβλήματος στο γόνατο το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί.