Οι αγρότες συνεχίζουν και σήμερα, Παρασκευή, τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα, με επίκεντρο το μπλόκο της Νίκαιας. Στον κόμβο παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, ενώ η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή διεξάγεται μέσω παραδρόμων, υπό τη ρύθμιση της Τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, οι αγρότες πραγματοποιούν καθημερινά συνελεύσεις και συζητήσεις για την πορεία του αγώνα και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων τους.

Σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται να μεταβούν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ. στο κέντρο της πόλης, όπου θα ακολουθήσει διαμαρτυρία έξω από γραφεία βουλευτών.

Προετοιμασία για την πανελλαδική σύσκεψη

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στη Νίκαια Λάρισας. Εκεί αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων και η στρατηγική συνέχισης του αγώνα.

Οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά. Ζητούν δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Επιπλέον, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποζημίωση της παραγωγής.