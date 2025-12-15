Όπως είπε η δημοσιογράφος, δεν αποκλείεται να συμφωνηθεί για αύριο συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών.

Ωστόσο, αν δεν γίνει, τότε ένα δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει τα μέτρα που θα αφορούν τους αγρότες στην ψήφιση του προϋπολογισμού.

Η Χριστίνα Κοραή δήλωσε επίσης σε σχέση με τα μέτρα πως στο τραπέζι βρίσκονται οι μειώσεις στο ρεύμα, το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι αποζημιώσεις στον ΕΛΓΑ.

