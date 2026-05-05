Εδειξε σημάδια άγχους στη Λεωφόρο την Κυριακή η ΑΕΚ; Πιο πολύ και από άγχος η πρωτοπόρος είχε μια χαλαρότητα στην προσέγγιση του παιχνιδιού, σαν η νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα, αλλά και το γεγονός ότι βρέθηκε να παίζει με παίκτη παραπάνω για 75 λεπτά, να την αποκοίμισαν. Το είπε πολύ ξεκάθαρα στη συνέντευξη Τύπου ο κόουτς Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς. «Δεν μπορέσαμε να νικήσουμε παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα για 75 λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός είναι καλά οργανωμένη ομάδα, με μαχητικό πνεύμα. (…) Δεν είναι “ομάδα ντεκόρ” στα play off. Η ενέργειά μας δεν ήταν στα επιθυμητά επίπεδα, κάναμε ευκαιρίες με μεγαλύτερη του Βάργκα. Επρεπε να σκοράρουμε για να κερδίσουμε και στο τέλος κινδυνεύσαμε. (…) Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, υπήρξε μια χαλαρότητα. Οταν ξεκινάμε την προετοιμασία ενός ματς προσγειωμένοι έχουμε μαχητικότητα.

Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε έναν επιπλέον πόντο στη διαφορά. Αν τον Ιούνιο μας έλεγε κάποιος ότι τώρα θα ήμασταν στην κορυφή με έξι βαθμούς διαφορά θα το αγόραζα.

Αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα και πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο» είπε και πρόσθεσε πως τα επίπεδα της ενέργειας της ΑΕΚ ήταν υψηλά, καθώς έκανε ευκαιρίες, αλλά τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα όσο ο χρόνος περνούσε. «Δεν είναι αποδεκτό ότι δεν βρήκαμε τις λύσεις για να σκοράρουμε», τόνισε, δίνοντας συγχαρητήρια και στον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Λαφόν για την εμφάνισή του.

Άγχος

Νομίζω ότι πιο πολύ άγχος από τον κόουτς και την ομάδα της ΑΕΚ έχει ο κόσμος της Ενωσης. Ολοι θυμούνται το πρωτάθλημα που η ΑΕΚ έχασε προ διετίας όταν ήταν μπροστά στη βαθμολογία, αλλά ο ΠΑΟΚ με τέσσερις σερί νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς την προσπέρασε. Σε όποιον ανησυχεί, λέω ότι σε σχέση με εκείνο το πρωτάθλημα υπάρχουν δύο διαφορές.

Η ΑΕΚ τότε ήταν πρωταθλήτρια, είχε ξεκινήσει τη σεζόν ως φαβορί, αγχώθηκε καθώς δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τις αντοχές που τότε έδειξε στα play off και πέταξε ένα πρωτάθλημα χωρίς όντως να καταλάβει πώς. Αλλά υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το τότε και το τώρα: τότε ήταν στον πάγκο της ο Ματίας Αλμέιδα που πρώτος αυτός λύγισε από την πίεση. Ενώ τώρα ο Νίκολιτς μοιάζει πιο ικανός στο να κρατήσει τα γκέμια στην τελική ευθεία.

Ο Σέρβος είναι τόσο έξυπνος που την Κυριακή το βράδυ δεν μίλησε τόσο για την απόδοση της ομάδας του όσο για το γεγονός ότι έπειτα από αυτή την αγωνιστική η ΑΕΚ έχει έναν πόντο παραπάνω στη μάχη με τους διώκτες της: ο Νίκολιτς στάθηκε στο +6. To ότι πλέον οι διώκτες της ομάδας του είναι δύο δεν έδειξε να τον ενδιαφέρει.

Άχαρη

Επειδή μίλησα για διαφορές του τωρινού πρωταθλήματος σε σύγκριση με τα προηγούμενα να επισημάνω και κάτι ακόμα. Οταν δύο χρόνια πριν η ΑΕΚ έχασε το πρωτάθλημα στο νήμα είχε απέναντί της δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ που το κέρδισε ήταν γεμάτος φρεσκάδα – σήμερα ο Ραζβάν Λουτσέσκου ψάχνει κάθε Κυριακή κάποιον να κουβαλήσει την ομάδα, πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά αν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είναι στα καλύτερά του. Στο ματς με τον Ολυμπιακό π.χ. εκθείασαν πολλοί την απόδοση του Ζίφκοβιτς.

Ο Σέρβος είναι αναμφίβολα καλός παίκτης. Αλλά στο πρωτάθλημα έχει τρία γκολ και τα δύο από αυτά είναι με τον Ολυμπιακό – μάλλον κάτι κάνουν λάθος οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Σημειωτέον ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που προ διετίας είχε κόψει τον δρόμο της ΑΕΚ προς το πρωτάθλημα. Αλλά τότε είχε ούριο άνεμο και έφτασε στην κατάκτηση του Conference League. Ενώ τώρα έχει δύο νίκες στα ντέρμπι από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Θέλω να πω ότι τα μαθηματικά λένε πως η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Πλην όμως δεν βλέπω ποιος μπορεί να βελτιωθεί τόσο θεαματικά τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές για να της το στερήσει. Πιο πιθανό μου μοιάζει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να φέρουν μια άχαρη ισοπαλία στη μεταξύ τους αναμέτρηση την επόμενη Κυριακή και η όποια μάχη να τελειώσει…

Λάθος

Επειδή δεν το επεσήμανα χθες πρέπει να πω ότι αυτή η αγωνιστική ήταν και κακή σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαιτησία. Τα παράπονα του Ολυμπιακού για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ είναι δικαιότατα: ο Μπάμπα είναι σε θέση οφσάιντ όταν γίνεται το σουτ του Ζαφείρη και κάνει και κίνηση προς την μπάλα – το ότι τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ δεν σημαίνει κάτι.

Η θέση του Μπάμπα δεν είναι παθητική, αλλά ενεργητικότατη: η φάση είναι ίδια με το γκολ του Γιαζίτζι που ορθά δεν μέτρησε στο ματς Ολυμπιακός – ΑΕΚ (0-1). Οπως και να το δεις, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα λάθη που είχαμε φέτος στο πρωτάθλημα.

Επιστροφή

Χαμός με τη διαιτησία είχε γίνει και στον ημιτελικό ανάμεσα στην Ατλέτικο και στην Αρσεναλ (1-1) που είχε γίνει στο στάδιο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης πριν από μία εβδομάδα: απόψε στο Εμιρεϊτς του Λονδίνου υπάρχει η ρεβάνς, αλλά τα παράπονα των Κανονιέρηδων παραμένουν στην ημερήσια διάταξη – θυμίζω ότι τότε ο ολλανδός διαιτητής Μάκελι έδωσε ένα πέναλτι στην Αρσεναλ δέκα λεπτά πριν από το τέλος του ματς και το πήρε πίσω έπειτα από παρέμβαση του VAR που έμοιαζε αδικαιολόγητη.

Κάπως έτσι η Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεόνε έμεινε ζωντανή και απόψε στον επαναληπτικό έχει κάποιες ελπίδες. Δεν νομίζω πάντως πολλές. Οι Ισπανοί φτάνουν στον αγώνα αφού απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ, και κάτι μου λέει πως αυτό τους το κατόρθωμα τους άδειασε κιόλας: ο Σιμεόνε το χαρακτήρισε «ιστορικό αποτέλεσμα» πριν από το ματς με την Αρσεναλ κι αυτό από τότε μου ακούστηκε σαν αυτάρεσκη επισήμανση – σαν δήλωση του τύπου «κάναμε ένα θαύμα και μην περιμένετε άλλο».

Η Ατλέτικο θα ‘πρεπε να είναι πιο συγκεντρωμένη στο πρώτο ματς όταν βρήκε την Αρσεναλ αγχωμένη από τα άσχημα αποτελέσματα στην Πρέμιερ Λιγκ. Αλλά δεν είδαμε από τους Ισπανούς κάτι όμορφο. Απόψε η Ατλέτικο θα επιστρέψει στο Εμιρεϊτς όπου τον περασμένο Οκτώβριο είχε χάσει από την Αρσεναλ με 4-0. Προφανώς το ματς θα είναι διαφορετικό. Αλλά αφού η Αρσεναλ άντεξε στη Μαδρίτη δεν νομίζω πως θα χάσει την ευκαιρία να φτάσει σε έναν τελικό που κυνηγάει χρόνια…