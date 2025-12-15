Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε με έντονο τρόπο την πολύνεκρη επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο φρικαλέα ακούσματα». Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τυφλό μίσος. Τόνισε ότι η καταδίκη τέτοιων πράξεων είναι αυτονόητη για κάθε πολιτικό χώρο, επισημαίνοντας πως τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησαν σε σχετικές ανακοινώσεις, όχι όμως όλα τα κόμματα.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι είχε κάνει λόγο για υποκρισία και πρόσθεσε πως «δεν περίμενα να περάσουν τόσο λίγες ημέρες και να έρθει ένα τόσο φρικτό περιστατικό για να με επιβεβαιώσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι κάθε ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ή σε ποιο λαό ανήκει. Καταδίκασε τον αντισημιτισμό και τη στοχοποίηση ολόκληρων κοινοτήτων, λέγοντας πως «αυτή είναι η άλλη όψη του φασισμού». Υπογράμμισε ότι άλλο είναι να ασκείται κριτική σε κράτη και πολιτικές και άλλο να στοχοποιούνται λαοί ή ομάδες ανθρώπων.

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα παρουσιάσει πλαίσιο για τα αιτήματα των αγροτών. Όπως είπε, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει λογικά αιτήματα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Τόνισε ότι υπάρχουν αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει συνολικά τους παραγωγούς, χωρίς υπερβολές και ανεδαφικές υποσχέσεις. «Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική των ανέξοδων υποσχέσεων», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα ακολουθήσει αυτή τη λογική.

Για τις συνέπειες των κινητοποιήσεων, ανέφερε ότι υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. «Το να κλείνεις λιμάνια ή αεροδρόμια, ρισκάροντας θεραπείες καρκινοπαθών, δεν είναι αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αρχές θα εφαρμόσουν το νόμο με σεβασμό στην κοινωνική ηρεμία.

Θέματα δικαιοσύνης και θεσμών

Απαντώντας σε ερώτηση για δημοσιεύματα σχετικά με παράκαμψη του άρθρου 86 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα σενάρια ως «χωρίς καμία νομική βάση». Εξήγησε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιας παρέμβασης, καθώς η υπόθεση είναι διαφορετική από εκείνη του άρθρου 16, όπου υπήρχε σχετική ευρωπαϊκή νομολογία.

Για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, καθώς η μεταρρύθμιση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση πληρωμών προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντιπαράθεση με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης έπεσε στην παγίδα του κουμπάρου», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση δεν πιστεύει σε ευθύνη λόγω συγγενικών ή κοινωνικών σχέσεων.

Αναφερόμενος στην έκθεση του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης την χαρακτήρισε «αμετανόητη» και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Υπογράμμισε τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και τη σημαντική μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ.

Για το διαθέσιμο εισόδημα, σημείωσε ότι η λέξη-κλειδί είναι η σύγκλιση, καθώς «μειώνουμε την απόσταση, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε αλλά προχωράμε».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Ας το σταματήσουν αυτό, γιατί εμείς μπορεί να μην τα λέμε καλά, αλλά βλέπουμε τι λένε και οι δημοσκοπήσεις», αναφερόμενος στα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες μετρήσεις.